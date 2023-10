Überhitzung beim iPhone 15 Pro: Wärmebilder zeigen Unterschied nach Update

Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max haben zeitlich mit Überhitzung zu kämpfen gehabt. Apple hat das Problem auf einen Softwarefehler in iOS 17 geschoben und einige Drittanbieter-Apps verantwortlich gemacht. Mit dem Update auf Version iOS 17.0.3 wurden die Probleme adressiert und erste Test haben gezeigt, dass die Performance durch das Update nicht geschmälert wurde.

Welche genauen Änderungen Apple an iOS 17 vorgenommen hat, wurde nicht mitgeteilt. In einem Stresstest hat ZDNET das iPhone 15 Pro vor und nach dem Update per Wärmebildkamera getestet und kann bestätigen, dass das Update die Probleme beseitigt.

Mit iOS 17.0.2 hat das Team beim Schnellladen eines iPhone 15 Pro Max Werte von bis zu 107 Grad Fahrenheit gemessen, umgerechnet sind das 41 Grad Celsius. Das ist im Vergleich zu anderen iPhone-Modellen deutlich heißer, Smartphones anderer Hersteller werden nicht so heiß. Nach dem Update auf iOS 17.0.3 wurde der Test wiederholt und das iPhone wurde nur leicht warm und erreichte eine Temperatur von 93,8 Grad Fahrenheit, umgerechnet also nur 34 Grad Celsius.

Mit einer Wärmebildkamera wurde die Temperaturen gemessen und können auf dem Bild oben eingesehen werden.

Foto 1: ZDNET.