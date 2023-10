Apple erklärt: Darum überhitzt das iPhone 15

In den letzten Tagen hat ein Thema großen Wellen geschlagen. Die neuen iPhone 15 Modellen werden bei aktiver Nutzung ziemlich heiß. Diverse Tests haben Werte bis zu 48 Grad Celsius ergeben, das ist mehr als bei vorherigen iPhone-Generationen und Smartphones anderer Hersteller. Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat die Hitzerprobleme durch „Kompromisse beim thermischen Design“ erklärt, jetzt hat Apple offiziell ein Statement gegenüber The Verge abgegeben.

Apple erklärt:

„Das Gerät kann sich in den ersten Tagen nach dem Einrichten oder Wiederherstellen des Geräts aufgrund der erhöhten Hintergrundaktivität wärmer anfühlen. Wir haben außerdem einen Fehler in iOS 17 gefunden, der sich auf einige Nutzer auswirkt und in einem Software-Update behoben werden wird“.