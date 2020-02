V for Wikipedia: Moderne Wikipedia-App heute reduziert kaufen

Ihr surft ziemlich häufig bei Wikipedia? Dann möchten wir gerne auf den Wikipedia-Reader „V for Wikipedia“ (App Store-Link) aufmerksam machen. Die Applikation ist heute im Preis gefallen und kostet nur noch 3,49 Euro statt 6,99 Euro.

Der regelmäßig aktualisierte Download richtet sich an Power-Nutzer und Personen, die Wikipedia auf eine schöne Art und Weise durchforsten wollen. Die App ist darauf ausgelegt, die Wikipedia-Artikel auf jedem Gerät bestmöglich zu optimieren und dank eines angepassten Layouts für ein angenehmes Leseerlebnis zu sorgen.

Zudem gibt es eine Lesezeichen- und Verlaufsfunktion, einen Nachtmodus, eine ansprechend gestaltete Startseite mit aktuell beliebten Artikeln und eine Möglichkeit, bei aktivierten Ortungsdiensten interessante Artikel in der Nähe angezeigt zu bekommen. Und wenn es mal nicht die deutschsprachige Wikipedia sein soll, stehen auch die Datenbanken in vielen weiteren Sprachen zur Verfügung. Für mich ist V for Wikipedia daher aktuell die beste Wikipedia-App im Store.

Bei rund 170 Bewertungen gibt es für V for Wikipedia im Schnitt sehr gute 4,8 von 5 Sterne. Der Download ist 33,2 MB groß, funktioniert ab iOS 12 und ist natürlich in deutscher Sprache vorliegend.