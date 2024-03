VideoProc Converter mit Rabatt: Videos konvertieren und Fotos skalieren

Anzeige. Mit dem Programm VideoProc Converter könnt ihr Videos komprimieren und konvertieren sowie Fotos für eine bessere Qualität und Auflösung skalieren. Passend zu Ostern ist VideoProc Converter günstiger erhältlich und mit dem Gutscheincode VIP-EXTRA bezahlt ihr nur 29,95 Euro (35,64 Euro inkl. Mehrwertsteuer, zum Angebot) statt 78,90 Euro. Folgend könnt ihr noch einmal nachlesen, welche Funktionen das Programm mitbringt.

Videos komprimieren und konvertieren

Praktisch ist die Funktion, mit der man Videos komprimieren kann. Videos in 4K sind oftmals besonders groß. Wandelt man diese um, kann man die Dateigröße um bis zu 50 Prozent reduzieren, während die Qualität nur minimal schlechter wird. Des Weiteren könnt ihr ungewünschte Bereich entfernen oder Clips zusammenführen. Zudem könnt ihr die Auflösung einstellen und die Datei weiter verkleinern. So spart ihr Festplatten- oder Cloud-Speicher und könnt Videos auch in verschiedenen Formaten wie MP4, AVI, MOV, FLV, WMV, MKV und mehr sichern. Der Converter unterstützt 270 Codecs als Eingabe und mehr als 420 Ausgabeformate.

Das Konvertieren kann je nach Größe und Länge weniger oder mehr Zeit in Anspruch nehmen. Mit der GPU-Beschleunigung wird die Dauer verkürzt, zudem muss der Prozessor nicht so viel Arbeit übernehmen, was vor allem älteren Computern mit weniger Power zugute kommt. Zudem werden alle M-Chip-Macs von Apple unterstützt.

Videos aus dem Internet herunterladen

VideoProc Converter enthält einen kostenlosen Downloader zum Herunterladen von Videos und Audio-Dateien von über 1000 Websites in Originalqualität, einen Konverter zum Konvertieren von Videos oder der eigenen DVD-Sammlung in MP4 HEVC/H.264, MOV, MKV, AVI, FLV, WAV, MP3 und mehr. Zudem gibt es einen Recorder zum Aufnehmen von Webcam-, Computer- und iOS-Bildschirmen inklusive Ton. Ein integrierter Video-Editor erlaubt beispielsweise das Schneiden, Croppen, Untertiteln, Drehen und Zusammenfügen von Clips, zudem gibt es einige Effekte, die auf die Videos angewandt werden können. Ebenfalls gut und selten: Durch die GPU-Beschleunigung kann man CPU-Power einsparen und Aufgaben noch schneller erledigen.

Medien-Downloader ist auch mit dabei

Musik, Videos, Playlists und mehr könnt ihr einfach mit VideoProc Converter laden, unterstützt werden mehr als 1.000 Webseiten, darunter auch YouTube, Facebook, Instagram und Soundcloud. Die geladenen Videos können unter anderem in mp4-, mp3- oder iPhone-kompatible Formate umgewandelt werden. Obendrauf gibt es noch eine Screen Recorder-Funktion mit drei Aufnahme-Modi, veränderbaren Fenstergrößen und Zusatzwerkzeugen.

KI-Tools nur in der Windows-Version

Die KI-basierten Tools stehen aktuell nur in der Windows-Version zur Nutzung bereit, später sollen die Funktionen auch in die Mac-App kommen. Wenn ihr die Mac-Version jetzt kauft, bekommt ihr die AI-Tools mit einem späteren Update kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Stabilisierung : Mit Künstlicher Intelligenz lassen sich verwackelte Videos stabilisieren. Die Videos sehen dann deutlich besser aus.

: Mit Künstlicher Intelligenz lassen sich verwackelte Videos stabilisieren. Die Videos sehen dann deutlich besser aus. Auflösung ändern : Minderwertige Fotos und Videos können hochskaliert und in 4K mit 60 FPS verfügbar gemacht werden. Die Inhalte werden vergrößert, sind schärfer und die Dateien für die weitere Verarbeitung besser geeignet.

: Minderwertige Fotos und Videos können hochskaliert und in 4K mit 60 FPS verfügbar gemacht werden. Die Inhalte werden vergrößert, sind schärfer und die Dateien für die weitere Verarbeitung besser geeignet. Interpolation: Mit KI-Tools können Videos auf intelligente Weise interpoliert werden. So kann man die Bildwiederholrate auf bis zu 480 FPS erhöhen und zum Beispiel bessere Zeitlupenvideos erstellen.

VideoProc Converter jetzt günstiger kaufen

Euch sprechen die Funktionen an? Dann könnt ihr euch VideoProc Converter jetzt günstiger sichern. Nutzt einfach den Gutschein VIP-EXTRA und sichert euch 66 Prozent Rabatt. Das Programm ist auf 29,95 Euro reduziert, mit deutscher Mehrwertsteuer kommt ihr dann auf 35,64 Euro (zum Angebot). Eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ist mit dabei, ihr könnt also sorgenfrei testen. Es handelt sich dabei um einen Einmalkauf und nicht um ein Abonnement. VideoProc Converter bietet eine lebenslange Lizenz und ist für künftige Updates berechtigt.