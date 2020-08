Vodafone Curve: Neuer GPS-Tracker mit Bluetooth und integrierter Smart SIM

Was uns lieb und teuer ist, schützen wir besonders gut: Die Schlüssel fürs Auto, das Gitarren-Liebhaberstück, der Rucksack mit MacBook und iPhone. Wer sich dabei nicht komplett auf die eigenen aufmerksamen Blicke verlassen möchte, kann ab sofort mit dem Vodafone Curve einen neuen GPS-Tracker erstehen, der sich an vielen Objekten anbringen lässt und eine lückenlose Verfolgung des jeweiligen Geräts ermöglicht. So berichtet Vodafone in einem Newsroom-Artikel.

„Der Curve bietet bis zu sieben Tage Akkulaufzeit, eine Echtzeit GPS-Ortung, einen Sofort-Alarmknopf, einfaches Geofencing über definierbare Zonen und einen Schlüsselring für die Befestigung. Vodafone vermarktet den Tracker in zwei Farbvarianten – Dove (taubengrau) und Slate (blaugrau). Die Verbindung zum Curve erfolgt über die Vodafone Smart-SIM, die im Gerät verbaut ist. Zur optimalen Ortung nutzt das Gerät vier verschiedene Tracking-Technologien: GPS, WLAN, Mobilfunk und Bluetooth. Im Vodafone-Shop und online kostet die Hardware einmalig 39,99 Euro. Für die in über 100 Ländern nutzbare Daten-Flatrate fallen 1,99 Euro pro Monat an (24 Monate Vertragslaufzeit).“

Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen und wasserfest nach IP67

Aktivieren und ansteuern lässt sich der neue Vodafone Curve über die ebenfalls neu veröffentlichte Vodafone Smart App (App Store-Link), die ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit steht. Die Akkulaufzeit des smarten Trackers beträgt bis zu sieben Tage mit einer Akkuladung, zudem wiegt der Vodafone Curve nur 30 Gramm und ist wasser- und staubdicht nach IP67-Zertifizierung.

Bei Amazon kann der smarte GPS-Tracker zum Preis von 69,99 Euro vorbestellt werden und beinhaltet gleich einen 24-monatigen Smart SIM-Service. Die Auslieferung soll ab dem 1. September 2020 erfolgen. Weitere Infos gibt es auf der Produktseite des Curve bei Vodafone, dort lässt sich auch eine 30-tägige Testphase des GPS-Trackers mit Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen. Wer sich nicht für 24 Monate an einen Vertrag binden möchte, kann den Vodafone Curve nach dem Gerätekauf in Höhe von 38,89 Euro auch mit einer Servicegebühr von 2,99 Euro/Monat bei monatlicher Kündigungsfrist verwenden.