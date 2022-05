Weltfamilientag: pCloud Family mit 2 TB für nur einmalig 350 Euro im Angebot

Anzeige. Das nächste Angebot aus dem Hause pCloud ist da. Passend zum Weltfamilientag bietet pCloud den Family-Plan günstiger an. Der Vorteil: Eure Daten und Dokumente werden sicher auf EU-Servern und nicht in den USA gespeichert.

pCloud 2 TB Family-Plan: Regulär für 1400 Euro, reduziert für 500 Euro, aktuell für nur 350 Euro (zum Angebot)

Bei fünf Mitgliedern zahlt jede Person also nur einmalig 70 Euro für geteilte 2 TB

pCloud Encryption für 99 Euro statt 125 Euro zubuchbar

Bitte beachtet: Das Angebot zum Weltfamilientag ist nur ist nur bis zum 17. Mai 2022 gültig.

Das bietet pCloud

Aus unseren vorherigen Berichten sind viele von euch sicherlich schon mit pCloud vertraut. Dennoch möchte ich noch einmal die wichtigsten Funktionen aufzeigen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und hält sich an die vor Ort geltenden Gesetze. Vor allem beim Datenschutz sind die schweizerischen Richtlinien besonders streng, wodurch der gesamte pCloud-Dienst automatisch auch DSGVO-konform ist. Neben den Servern in Texas gibt es auch ein Rechenzentrum in Luxemburg, also der EU.

Ob iPhone, iPad, Android-Smartphone, Mac oder Windows-PC, auf allen gängigen Plattformen stehen passende Apps zur Verfügung – auch ein Web-Zugriff ist möglich. Da es hier kein Upload-Limit gibt, könnt ihr auch besonders große Dateien hochladen. Die Geschwindigkeiten sind sehr gut, oftmals aber auch abhängig von der eigenen Internetleitung. Ihr könnt eure Ordner dank einer leistungsstarken Suche durchstöbern, Filteroptionen anwenden, Freigaben einrichten, einen Passwortschutz aktivieren und vieles mehr.

pCloud Encryption ist ebenfalls günstiger

Bei diesem Deal ist pCloud Encryption nicht enthalten, kann aber für reduzierte 99 Euro dazu gebucht werden. Mit der Technologie könnt ihr eure vertraulichsten Informationen, private Dokumente und weitere sensible Daten auf jedem Gerät schützen. Dafür wird ein Encryption-Ordner eingerichtet, in dem man alle Daten ablegt. Diese sind geschützt und können nicht von anderen eingesehen werden. pCloud verwendet 4096-Bit-RSA nach Industriestandard für private Schlüssel von Benutzern und 256-Bit-AES für Schlüssel pro Datei und pro Ordner.

Nur für kurze Zeit

Falls ihr lieber einmalig statt monatlich oder jährlich zahlt, seid ihr bei pCloud an der richtigen Adresse. Der 2 TB Family-Plan kann mit vier weiteren Personen geteilt werden und kostet einmalig nur 350 Euro.