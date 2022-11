WhatsApp: Communities starten & mehr Funktionen für Gruppen

Im Frühjahr hat WhatsApp die neuen WhatsApp Communities angekündigt. Ab heute werden die Communities verfügbar gemacht, wobei der Rollout erst begonnen hat und das Update in den nächsten Monaten jedem zur Verfügung stehen wird.

Organisationen wie Schulen, örtliche Vereine und gemeinnützige Organisationen verlassen sich jetzt auf WhatsApp, um sicher zu kommunizieren und Dinge zu erledigen – besonders seit die Pandemie uns alle gezwungen hat, kreative Wege zu finden, um zusammenzuarbeiten, während wir getrennt sind. Angesichts der vielen Rückmeldungen, die wir erhalten haben, denken wir, dass wir noch mehr tun können, um den Menschen die Verwaltung dieser geschäftigen Unterhaltungen in diesen Gruppen zu erleichtern.

In einer Community kann man mehrere Gruppen zusammenfassen. So lassen sich Nachrichten an die ganze Community senden oder eben auch nur an kleinere Gruppen. Gleichzeitig wird es zahlreiche Admintools geben, um eine Verwaltung zu erleichtern.

Neue Möglichkeiten für Gruppen