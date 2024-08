WhatsApp: Keine Screenshots von Profilbildern mehr möglich

Ab sofort ist es, wenn ihr euer WhatsApp (App-Store-Link) auf dem neuesten Stand habt, auch unter iOS nicht mehr möglich, Screenshots von Profilbildern anzufertigen. Mit dem aktuellen Update hat Meta nun die Screenshot-Sperre für Profilbilder auch für Apple-Geräte ausgerollt. Bereits im Frühjahr hatte das Unternehmen die Funktion unter Android gelauncht.

Wer nun versucht, ein Profilbild aus WhatsApp heraus per Screenshot abzufotografieren, erhält die Mitteilung, dass Screenshots von Profilbildern blockiert sind. Außerdem wird ein Ersatz-Screenshot erzeugt, den ihr oben im Titelbild sehen könnt.

Meta möchte mit dieser Aktion verhindern, dass Nutzer und Nutzerinnen fremde Profilbilder „abgreifen“ und so die Privatsphäre der WhatsApp-User besser schützen. Allerdings greift die Funktion aktuell nur dann, wenn man ein fremdes Profilbild antippt und im Vollbildmodus betrachtet. Die Profilseite, auf der ja auch eine kleine Version des Profilbilds zu sehen ist, ist bisher noch von der Screenshot-Sperre ausgenommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass Meta hier noch nachbessern wird, wenn mehrere User das Thema kritisch anmerken. Zumindest, wenn es wirklich um das Thema „Schutz der Privatsphäre“ geht.

Als User, dessen Profilbild ein anderer WhatsApp-Anwender per Screenshot abfotografieren wollte, erfahrt ihr übrigens nichts von der Aktion. Ihr erhaltet also keine Benachrichtigung im Stile von „XY hat versucht, eine Bildschirmaufnahme deines Profilbildes zu erstellen“. Wollt ihr Nutzer aktiv daran hindern, euer Profilbild zu sehen, dann könnt ihr diese in den WhatsApp-Einstellungen für euer Profilbild sperren.

WhatsApp: Screenshots von Profilbildern nicht mehr möglich

Die aktuelle WhatsApp-Version 24.15.77 ist seit 30. Juli im App Store verfügbar. Die Screenshot-Sperre für Profilbilder wird derzeit ausgerollt.