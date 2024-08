SpyraGravtiy: Der Wasserbomben-Werfer startet im September auf Kickstarter

Es gibt ja so manche Sachen, die braucht man eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite machen sie aber auch jede Menge Spaß. Die elektrische Wasserpistole Spyra zählt definitiv dazu, im vergangenen Jahr habe ich euch die dritte Generation vorgestellt (Amazon-Link). Nun hat das Team aus München ein neues Produkt angekündigt: SpyraGravtiy.

Es handelt sich um einen Wasserbomben-Werfer, der am 17. September auf Kickstarter starten wird. Für den Wasserspaß in diesem Sommer ist das sicherlich etwas zu spät, aber so könnt ihr euch bereits frühzeitig für das nächste Jahr ausstatten. Der genaue Preis von SpyraGravtiy ist leider noch nicht bekannt, dafür der Funktionsumfang. Hier ein kleiner Überblick:

Leistungsstarkes Abwurfsystem: Die SpyraGravity verfügt über ein elektronisches Abwurfsystem, das die Wasserbomben bis zu 16 Meter weit schießen kann. Sie erreichen dabei eine Geschwindigkeit von 13 Metern pro Sekunde, das sind umgerechnet 46,8 Kilometer pro Stunde.

Ich bin wirklich gespannt, wie sich die SpyraGravtiy in der Praxis schlagen wird. Das werde ich wohl spätestens im kommenden Sommer herausfinden, wenn die Crowdfunding-Kampagne denn erfolgreich verläuft.

Spaßiger Sommer-Tipp: Wiederverwendbare Wasserbomben

Unabhängig davon kann ich wiederverwendbare Wasserbomben wirklich sehr empfehlen. Wir haben bereits einige bei uns Zuhause ausprobiert, sie sind bei Kindern und auch bei Erwachsenen sehr gut angekommen. Im Prinzip bekommt ihr einen kleinen Plastik-Ball, der mit einem Magnetverschluss ausgestattet ist. In einem Eimer oder Planschbecken ist die Wasserbombe blitzschnell aufgefüllt und entlädt sich dann, sobald sie irgendwo auftrifft. Auch für diesen Sommer noch eine prima Investition.

