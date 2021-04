Wir verlosen drei smarte Fahrradhelme im Wert von über 600 Euro

Ich hatte in meiner Jugend sicherlich auch eine Zeit, in der ich das Tragen eines Fahrradhelms nicht unbedingt als besonders wichtig angesehen habe. Mittlerweile kann ich diejenigen, die im Straßenverkehr keinen Helm tragen, aber nicht wirklich verstehen. Ist es die Bequemlichkeit? Will man nicht doof aussehen? Im Fall der Fälle ist ein Helm meiner Meinung nach ziemlich bequem und nach einem Unfall sieht man im schlechtesten Fall deutlich weniger gut aus, als wenn man einen Helm getragen hätte.

Zusammen mit Lumos, einem Hersteller für smarte Fahrradhelme, wollen wir ein wenig etwas an dieser Situation ändern. Wir wollen drei appgefahren-Leser, die aktuell noch ohne Fahrradhelm unterwegs sind, mit einem echten Top-Modell versorgen. Natürlich dürfen auch alle, die bereits einen Helm im Einsatz haben, am Gewinnspiel teilnehmen.

Warum es Fahrradhelme bis zu uns in den Blog schaffen? Weil auch die mittlerweile mit Technik vollgestopft sein können. Sicherlich ist bei Lumos nicht unbedingt die App-Anbindung das größte Highlight, denn auch sonst haben die Helme einiges an smarter Technik verbaut. So verfügen die drei Modelle Kickstart, Street und Matrix nicht nur über eine integrierte Beleuchtung, sondern auch automatische Bremslichter, die über einen integrierten Beschleunigungssensor gesteuert werden. Auch Blinker sind verbaut, die entweder mit einer kleinen Fernbedienung am Lenker oder per Gestensteuerung mit der Apple Watch gesteuert werden können.

Diese drei Fahrradhelme von Lumos könnt ihr gewinnen

Der Lumos Kickstart (mehr Infos) ist der erste Helm, den Lumos auf den Markt gebracht hat. Der Name rührt von der sehr erfolgreichen Kickstarter Kampagne her, bei der Lumos über 800.000 US-Dollar einwerben konnte. Der Kickstart ist der erste smarte Helm der Welt, der Vorder- und Rücklicht, Bremslicht und Blinker in einem Helm vereint. Mit insgesamt 48 LEDs sorgt er für Sichtbarkeit auf der Straße und ist der erste Helm, der in Apple Stores verkauft wird.

Der Lumos Street (mehr Infos) ist der erste Lumos Helm im urbanen Stil mit integrierten LEDs, Blinkern, Bremslichtern und individualisierbaren Blinkmustern. Der Lumos Street brilliert durch seine leistungsstarke, gut sichtbare Beleuchtung mit mehreren Blinkmodi.

Der Lumos Matrix (mehr Infos) ist das Flaggschiff und kommt wie der Lumos Street im urbanen Stil mit integrierten LEDs, Blinkern und Bremslichtern. Darüber hinaus ist der Matrix der erste Lumos Helm mit einem vollständig anpassbarem Matrix-Panel. Lumos integriert beim Matrix über 1000 Lumen nahtlos und stylish in einen Helm. Träger profitieren von beeindruckenden Animationslichtmustern, die speziell entwickelt wurden, damit sie sich von der Straße abheben und besser gesehen werden.

Um einen der drei Helme zu gewinnen, müsst ihr euch einfach bis zum kommenden Sonntag, dem 2. Mai 2021, bis 23:59 Uhr in unserem Gewinnspiel-Formular registrieren, das ihr über den Button über diesem Absatz erreichen könnt. Am kommenden Montag werden wir dann drei Gewinner per Losverfahren ermitteln und per E-Mail informieren.