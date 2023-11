WOW Filme & Serien mit Premium für nur 5,98 statt 14,98 Euro

WOW (ehemals Sky Ticket) bietet zur diesjährigen Black Week das Paket Filme & Serien in den ersten 6 Monaten besonders günstig an. Ihr bezahlt nur 5,98 Euro (zum Angebot) statt 14,98 Euro und bekommt zusätzlich WOW Premium mit dazu.

Spannende Filme und Serien

Hierzu zählen Highlight-Serien, wie And Just Like That, die Fortsetzung der erfolgreichen HBO-Serie Sex and the City, der Game of Thrones-Ableger House of the Dragon, The Rookie oder auch Unser Hof mit Cheyenne und Nino (22. November 2023), das Spin-Off von Diese Ochsenknechts.

Ebenfalls mit dabei: Harry Potter Filme sowie Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen. Andere Film-Highlights, wie Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben (17. November 2023) und Der Super Mario Bros. Film dürfen auch nicht fehlen. Damit ist ein gemütlicher Abend für die ganze Familie garantiert. Für alle Auto-Fans: am 8. Dezember 2023 geht Fast and Furious ins zehnte Rennen.

Das bietet WOW Premium

Nach der Umstellung bietet man Extras im Premium-Paket an. Dann sind Serien und Filme werbefrei, wobei Programmhinweise weiterhin bestehen. Zudem könnt ihr auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig streamen, und das sogar in Full-HD mit Dolby Digital 5.1.

Das Kleingedruckte: Beinhaltet WOW Premium. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate für 5,98 € mtl. mit automatischer Verlängerung auf unbestimmte Zeit. Ab dem 7. Monat 14,98 € mtl. (inkl. WOW Premium). Das Abonnement kann erstmalig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich gekündigt werden. WOW Premium kann ohne Zusatzkosten erstmals ab dem 7. Monat gekündigt werden. Der ausgewiesene Abonnementpreis reduziert sich dann um 5 € mtl. Soweit nicht gekündigt verlängert sich WOW Premium auf unbestimmte Zeit und kann monatlich gekündigt werden.