Zubehör für das neue iPhone 12 (Pro): Cases und Hüllen aus edlem Leder

So einige von euch werden sicherlich ihr neues iPhone 12 oder iPhone 12 Pro bereits in den Händen halten. Doch mit dem Kauf des neuen Smartphones stellt sich gleichzeitig auch die Frage nach einem passenden Schutz. Wer das edle Gerät nicht ohne ein Case oder eine Hülle verwenden will und auf ein edles Lederdesign Wert legt, sollte nun weiterlesen. Wir haben bereits einiges an Zubehör für die neue iPhone-Generation unter die Lupe genommen und werden euch in den kommenden Tagen passende Cases und Schutzhüllen vorstellen. Das hier präsentierte Zubehör passt sowohl auf das iPhone 12 als auch auf das iPhone 12 Pro.

Mujjo Full Leather Case

Der Hersteller Mujjo aus dem niederländischen Venlo darf in unserer Auflistung von Ledercases für das iPhone 12 natürlich nicht fehlen. Schon seit Jahren ist das tolle Zubehör Bestandteil unserer Berichterstattung und kommt auf den Geräten in der Redaktion regelmäßig zum Einsatz. Apple selbst lässt sich aktuell noch Zeit mit passenden Leder-Backcovern für das iPhone 12 und 12 Pro, so dass ein Blick auf das Full Leather Case von Mujjo absolut lohnt.

Erhältlich ist das klassisch-elegante Ledercase für die Rückseite in vier stilvollen Farben – ein cognacbraunes Tan, klassisches Schwarz, ein dunkelblaues Monaco Blue und ein olivgrünes Slate Green – und kann je nach Variante ohne oder mit rückseitigem Kreditkarten-Einschub zu Preisen ab 44,90 Euro im Webshop von Mujjo bestellt werden. Ich nutze derzeit die dunkelblaue Version des Mujjo Full Leather Cases mit meinem iPhone 12 Pro und bin von der leichten Bauweise, der wie angegossenen Passform und der wunderschönen dunkelblauen Farbe sehr begeistert. Am Anfang lassen sich die seitlichen iPhone-Tasten durch das Case noch etwas schwerfällig bedienen, aber dieser Umstand legt sich für gewöhnlich nach ein paar Tagen, wenn das Leder etwas weicher geworden ist. Dank eines leicht erhöhten Rands kann das iPhone 12 (Pro) auch problemlos auf die Displayseite gelegt werden, ohne Schaden zu nehmen. Von mir bekommt auch die neueste Version des Mujjo Full Leather Cases eine absolute Kaufempfehlung.

StilGut Book Case

Auch das Berliner Unternehmen StilGut hat uns in der Vergangenheit schon einige gut geschützte Apple-Geräte beschert. Aktuell kommt so unter anderem das StilGut Couverture Case bei meinem iPad Pro zum Einsatz. Auch für die neuen iPhone-Modelle hat der Hersteller die bekannten Lederhüllen aus dem eigenen Portfolio im Angebot, die im Book Case-Design sowohl die Rückseite, als auch das Display schützen. Ich konnte in den letzten Tagen das StilGut Book Case, das in drei Farbvarianten entweder mit oder ohne seitlichen Clip-Verschluss für 24,99 Euro bei Amazon bestellt werden kann, ausprobieren. Vor allem die neue Farbe Cognac Antik mit leicht abgedunkelten braunen Rändern hat es mir angetan.

Das StilGut Book Case wird aus Leder gefertigt und verfügt im Inneren über ein Microfaser-Inlay, so dass das iPhone 12 (Pro) jederzeit gut geschützt ist. Auf Kartenfächer und eine Aufstell-Option muss man bei diesem kaum auftragenden Folio Case leider verzichten. Wer eine andere Verschluss-Art mit Lasche und Magnet sowie innenliegende Einschübe für Kreditkarten und eine Möglichkeit zum Aufstellen wünscht, kann zur Alternative, dem StilGut Talis, greifen, das ebenfalls in drei Farbversionen für 24,99 Euro zu haben ist. Bei Amazon ist das Talis-Flipcase bisher noch nicht verfügbar, im Webshop von StilGut kann die Talis-Hülle hingegen geordert werden.

2 Bewertungen StilGut Book Case kompatibel mit iPhone 12 &... ✅ PERFEKTE PASSFORM: Maßgefertigte iPhone 12 & iPhone 12 Pro Hülle im Book Case Stil aus Leder mit magnetlosem Clip-Verschluss; exakt gearbeitete Aussparungen für Lightning Anschluss, Tasten,...

✅ OPTIMALER SCHUTZ: Robuste, magnetfreie iPhone 12 & iPhone 12 Pro Lederhülle mit stoßfester, lederbezogener Kunststoffschale für zuverlässigen Schutz vor Kratzern und Abnutzung sowie vor...

StilGut Talis kompatibel mit iPhone 12 & iPhone 12... ✅ FUNKTIONALES WALLET CASE: Hochwertige iPhone 12 & iPhone 12 Pro Hülle aus Leder mit 3 x Kartenfach und einem größerem Fach; Magnetverschluss hält die Ledertasche sicher geschlossen

✅ BRIEFTASCHE: Lederhülle bietet Platz für wichtige Karten wie Kreditkarte, Fahrkarte für Bus und Bahn, Führerschein, Personalausweis, Visitenkarten und ähnliche Karten; zusätzliches Fach für...

JT Berlin Book Case Tegel

Auch die deutschen Hersteller von JT Berlin sind mit dem Ledercase Tegel wieder an Bord und bieten dieses in schwarzer und cognacbrauner Farbe zum Preis von 29,95 Euro bei Amazon an. Das JT Berlin Tegel ist ein sehr guter Kompromiss aus schlankem Design, genügend Rundumschutz für das iPhone und Stauraum für Kreditkarten. Verschlossen wird das Book Case mittels eines Magneten, der auf der Innenseite des Deckels integriert wurde. An gleicher Stelle gibt es auch insgesamt zwei Einschübe, um Kreditkarten unterzubringen.

Die Außenseite des JT Berlin Tegel ist bei meinem Modell aus hellem braunen Leder gefertigt und ist im Vergleich zu seinem Vorgänger für mein iPhone XR grobporiger und ein wenig heller. Mir persönlich gefiel die dunklere, glattere Lederoberfläche des XR-Modells besser – sie wirkte einfach etwas hochwertiger. Positiv zu vermerken: Das schwarze Innencase aus Kunststoff ist beim JT Berlin Tegel nur halbseitig mit der Außenhülle verbunden, so dass sich das Book Case problemlos im Querformat aufstellen lässt, beispielsweise um Fotos zu machen oder ein Video anzusehen. Das Book Case ist daher hervorragend für iPhone 12 (Pro)-Besitzer gedacht, die eine schlanke, aber vielseitig einsetzbare Lederhülle haben wollen.

JT Berlin Bookcase Tegel Echtleder Hülle Apple... Exklusive, dünne Echtlederhülle aus weichem Rindsleder und Velour-Innenfutter mit integrierte Hartschale, um Ihr neues iPhone 12 / 12 Pro sicher aufzubewahren und vor Kratzern oder Stößen zu...

Das schlichte, elegante Design ergänzt das edle Erscheinungsbild Ihres iPhone perfekt, ganz ohne die Bedienbarkeit der Tasten, Anschlüsse oder der Kamera einzuschränken

Solo Pelle Clemson

Eine sehr umfangreich ausgestattete, edle Volllederhülle mit abnehmbarem Innencase ist das Solo Pelle Clemson, das in insgesamt fünf Farben zum Preis von 99,90 Euro verkauft wird. Bei Amazon wird eine Verfügbarkeit ab dem 12. November 2020 angegeben, auf der Website von Solo Pelle ist eine sofortige Bestellung möglich. Das Solo Pelle Clemson ist komplett aus Leder gefertigt und kommt mit einem magnetisch zu befestigenden Backcase sowie einem optional nutzbaren Flipcase daher. Letzteres wird mit einem ebenfalls magnetischen Riemen verschlossen und bietet so zusätzlichen Schutz für die innen eingesteckten Kreditkarten. A propos Kreditkarten: Das Solo Pelle Clemson kann davon ganze fünf auf der Innenseite des Außencovers beherbergen.

Das praktische am Solo Pelle Clemson ist die Tatsache, dass man sich hier nicht für ein reines Backcase oder ein komplettes Flip Cover entscheiden muss. Je nach Situation lässt sich das Innencover einfach herausnehmen und allein verwenden. Aufgrund dieser Tatsache ist das Clemson allerdings auch verhältnismäßig schwer und trägt als Komplettlösung im Vergleich zu den ebenfalls hier präsentierten Exemplaren doch etwas dicker auf. Die Außenhülle wirkt sehr wertig, das Leder ist glatt und in meiner Farbvariante Cognac Antik Burned ein echt edles Schmuckstück. Lediglich die abgerundeten Ränder des Innencases wirken wulstig und nicht besonders perfekt verarbeitet – das ist bei anderen Herstellern wie beispielsweise Mujjo besser gelöst worden. Wer jedoch eine praktische All-in-One-Lösung für das neue iPhone 12 (Pro) sucht, ist hier definitiv nicht schlecht beraten.