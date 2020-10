Logitech ERGO M575: Ergonomischer Trackball mit 24-monatiger Akkulaufzeit

Gerade in Zeiten des Home Offices ist es wichtig, einen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen. Der bekannte Hersteller Logitech will dazu etwas beitragen und hat daher heute den neuen Logitech ERGO M575 Wireless Trackball präsentiert: Eine kabellose Trackball-Maus mit einfacher Daumensteuerung, ausgelegt für Komfort bei wenig Platz. Ohne den Arm für die Cursorsteuerung bewegen zu müssen, bleiben so Hand und Unterarm auch bei stundenlangem Gebrauch entspannt. Mit seinem ergonomischen Design in Graphit und Off-White unterstützt der Trackball die Handfläche und eignet sich ideal für Schreibtische und andere Tische jeder Größe.

„Da wir weiterhin einen Trend zur Remote-Arbeit sehen, sind Ergonomie und Komfort am Schreibtisch wichtiger denn je“, sagt dazu auch Delphine Donne-Crock, General Manager für Creativity & Productivity bei Logitech. „In unserem ErgoLab, das einem wissenschaftlichen und auf den Menschen ausgerichteten Ansatz folgt, entwickeln wir Produkte und Lösungen für ergonomischeres Arbeiten. Unser neuer kabelloser ergonomischer Trackball ERGO M575 sorgt dafür, dass sich Nutzer bei der Arbeit wohlfühlen. Da sich die Trackball-Maus nicht bewegt, eignet sie sich ideal für Zuhause und kleinere Arbeitsbereiche.“

Verbindung über USB-Empfänger oder Bluetooth Low Energy

Die Steuerung der ERGO M575 kann überall dort eingesetzt werden, wo Nutzer arbeiten, ohne dass größere Armbewegungen erforderlich sind: Das angewinkelte Scrollrad hält die Finger in einer natürlicheren Position und sorgt so für Komfort. Für die Geschwindigkeit des Cursors kann der Nutzer das präzise Tracking in der Logitech Options Software anpassen. Der Trackball kann über den mitgelieferten USB-Empfänger oder über Bluetooth Low Energy mit Mac, iPad oder PC verbunden werden. Eine mitgelieferte AA-Batterie hält bei Verwendung des kabellosen Empfängers bis zu 24 Monate.

Neben einer ergonomischen Form für verschiedenste Handgrößen, wurde der Logitech ERGO M575 für Nachhaltigkeit entwickelt. Ein Teil der Kunststoffteile wird aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff (PCR) hergestellt – 50 Prozent für die Variante in Graphit und 21 Prozent für die Variante in Weiß. Die Papierverpackungen der ERGO M575 stammen ebenfalls aus FSC(R)-zertifizierten Wäldern. Der ERGO M575 Wireless Trackball ist ab heute auf der Website von Logitech und ab Januar 2021 bei anderen Händlern zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro erhältlich.