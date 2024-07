Für CD-Fans: Fiio DM13 lässt den Discman wieder aufleben

Waren das noch Zeiten, als man mit einem Discman zu den coolsten Leuten des Freundeskreises gehörte. Der kleine tragbare CD-Player samt Klinkenbuchse zum Anschluss von Kopfhörern erweiterte damals meine spärlich ausgestattete Stereoanlage um ein CD-Laufwerk und kam auch sogar in meinem ersten Auto zum Einsatz – aufgrund der ständigen Stolperer beim Fahren über holprige Straßen leider nur mäßig erfolgreich.

Mittlerweile ist der Original-Discman, der damals sehr erfolgreich von Sony vertrieben wurde, schon längt Geschichte. Streamingdienste wie Spotify und Apple Music haben die Notwendigkeit für physische Medien längst beendet. Wer doch gerne einmal wieder eine Platte in der Hand haben und ein Album im Regal stehen haben möchte, greift in diesen Tagen eher zu Schallplatten und entsprechenden Heimanlagen, die in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung erfahren haben.

Wer trotzdem noch einige CDs im Regal stehen hat und diese gerne wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zukommen lassen möchte, kann sich demnächst auf den Fiio DM13 freuen, einen kompakten, Discman-ähnlichen CD-Player, der mit neuesten Technologien wie Bluetooth für den Anschluss kabelloser Kopfhörer oder auch einem Support für das MP3-Format daher kommt.

Release für September dieses Jahres geplant

Der chinesische Hersteller Fiio hatte die wachsende Nachfrage nach physischen Medien erkannt und schon auf der diesjährigen CES 2024 den CP13, einen tragbaren Kassettenspieler im Stile des Sony Walkman, präsentiert. Nun folgt mit dem DM13 auch ein passendes Pendant zu Sonys Discman, der mit einigen Komfort-Features aufwarten soll. So gibt es neben einem Standard-3,5 mm-Klinkenanschluss auch einen 4,4 mm-Port für HiFi-Kopfhörer. Auch kabellose Kopfhörer können per Bluetooth angeschlossen werden: Der DM13 unterstützt neben SBC auch aptX und aptC HD. Beim Umhertragen soll ein Buffermodus dafür sorgen, dass es keine Aussetzer beim Abspielen von CDs gibt.

Ein integrierter Akku im Fiio DM13 soll für eine autarke Laufzeit von bis zu acht Stunden ausreichen. Ist der Akku leer, wird der CD-Player über einen USB-C-Anschluss wieder aufgeladen. Der USB-C-Port dient auch dazu, einen Desktop-Modus zu ermöglichen, mit dem es möglich ist, Inhalte einer CD auf dem Rechner zu digitalisieren. Der DM13 unterstützt die Formate FLAC, WAV, WMA, AAC und MP3.

Der Fiio DM13 soll voraussichtlich im September dieses Jahres auf den Markt kommen und dann zunächst in Silber zum Preis von 179 USD erhältlich sein. Bis Jahresende sollen dann noch Farbvarianten in Blau, Rot, Titan und Schwarz folgen.

Fotos: Fiio.