Kuo: Kein Anstieg von iPhone 16-Verkäufen aufgrund von Apple Intelligence?

Erst kürzlich hatten wir bei uns im Blog eine aktuelle Prognose des bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo geteilt. In dem Fall ging es um kompaktere Kameramodule, die ab dem nächsten Jahr in den neuen MacBook-Modellen zum Einsatz kommen könnten. Nun meldet sich der Apple-Analyst mit einer weiteren Einschätzung des Apple-Markts zurück und nimmt dabei die Verkäufe der kommenden iPhone 16-Generation ins Visier.

Kuo bezieht sich bei seiner aktuellen Prognose zu den erwarteten Verkaufszahlen der iPhone 16-Modelle auf die jüngsten Ergebnisberichte der Apple-Zulieferer Largan und TSMC und prognostiziert, dass Apple als Ergebnis die Bestellungen für das iPhone 16 nicht erhöht habe. Laut TSMC habe man keinen Anstieg der Stückzahlen zu vermelden, Largan erklärte, dass sich die Bestellungen für High-End-Smartphone-Modelle in 2024 auf dem gleichen Niveau wie im vergangen Jahr bewegen würden.

Laut Ming-Chi Kuo könnten Apples Bestellungen für die iPhone 16-Modelle in der zweiten Hälfte des aktuellen Jahres bei rund 87 Millionen Exemplaren liegen. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag diese Zahl bei 91 Millionen bestellter iPhone 15-Modelle. Der Analyst geht auch davon aus, dass die bisherigen Vermutungen, dass die Einführung von Apple Intelligence die Verkäufe der iPhone 16-Generation ankurbeln könnte, „zu optimistisch sein könnten“. Schließlich sei Apple Intelligence zum Start lediglich in englischer Sprache verfügbar. Kuo erklärt (via MacRumors):

„Die Einführung von Apple Intelligence wird allgemein als Grund für den Anstieg der iPhone 16-Bestellungen angesehen. Allerdings wird Apple Intelligence nur in der Beta-Version für US-Nutzer in der zweiten Hälfte dieses Jahres verfügbar sein, und Apple Intelligence Siri unterstützt nur Englisch. Unabhängig davon, ob Apple Intelligence allein die Nachfrage nach Ersatzgeräten ankurbeln kann (was ein anderes großes Thema ist), könnte die Erwartung, dass die Verbraucher das neue iPhone 16 wegen der Beta-Version von Apple Intelligence in 2H24 kaufen werden, zu optimistisch sein.“

Schon zuvor hatten Berichte, darunter von Bloomberg, nahegelegt, dass Apple auf einen Anstieg der iPhone 16-Verkaufszahlen um rund 10 Prozent hoffe – dies solle mit den neuen KI-Funktionen von iOS 18 erreicht werden. Wichtig zu wissen: Um Apple Intelligence nutzen zu können, ist mindestens ein iPhone 15 Pro erforderlich. Wer ein älteres iPhone besitzt und die KI-Features nutzen will, ist auf ein Upgrade angewiesen. Zudem gilt, dass Apple Intelligence zum Start von iOS 18 nicht in der EU verfügbar sein wird.

Fotos: MacRumors/Apple.