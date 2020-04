1/2 Halfway: Entspanntes Puzzle in S/W-Grafik kann vorbestellt werden

Könnt ihr euch für simple, aber herausfordernde Puzzles begeistern? Falls ihr diese Frage mit „Ja“ beantwortet habt, solltet ihr einen genaueren Blick auf das neue Spiel 1/2 Halfway (App Store-Link) werfen, das ab sofort im deutschen App Store zur Vorbestellung bereit steht. Der Kaufpreis beträgt nach Veröffentlichung 2,29 Euro und beinhaltet das komplette Spiel ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements. Der Download ist lediglich 15 MB groß und erfordert zudem iOS 8.0 oder neuer.

Zum Spiel selbst heißt es vom rumänischen Entwickler Ovidiu Tepes: „In einer von Schwarz und Weiß dominierten Welt suchen zwei Elemente nach einem Weg, um die Harmonie wieder zu vereinen und wiederherzustellen. Führe die Lichtelemente mit Hilfe der anderen Objekte, die strategisch über das Level verteilt sind, zum Ziel und treffe dich auf halber Strecke.“

Laut Aussage des Entwicklers startete 1/2 Halfway als Projekt während der Selbstisolation, bedingt durch die aktuelle Coronavirus-Situation. „Das Hauptziel war es, ein stilvolles, entspannendes Puzzlespiel zu entwickeln, das in hohem Maße für mobile Geräte optimiert ist“, berichtet Ovidiu Tepes auf seiner Website.

In 1/2 Halfway finden sich vier große Kapitel mit herausfordernden und handgemachten Leveln. Die Steuerung erfolgt über simple Wischgesten, das Gameplay kommt ohne weitere Ablenkung daher und kann auch komplett offline erfolgen – eine Internetverbindung ist in 1/2 Halfway nicht notwendig. Der Titel kann ab sofort vorbestellt werden und wird am 14. April dieses Jahres erscheinen.