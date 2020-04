Kingdom Two Crowns: Nachfolger von Kingdom New Lands kommt am 28. April

Schon im Jahr 2017 wurde Kingdom Two Crowns für verschiedene Plattformen angekündigt, darunter die Nintendo Switch, den PC und auch für mobile Geräte. Das Sidescrolling-Strategiespiel ist aktuell in einer anderen Variante, Kingdom New Lands (App Store-Link), seit einiger Zeit zum Preis von 10,99 Euro im App Store vertreten.

Kingdom Two Crowns (App Store-Link) ist die mittlerweile dritte Episode der „Kingdom“-Reihe und wird von den Entwicklern von Raw Fury als Erweiterung des beliebten Strategiespiels angepriesen. Der Titel soll am 28. April 2020 für iOS erscheinen und sich dann zum Preis von 9,99 Euro auf iPhones und iPads gleichermaßen herunterladen lassen.

„Kingdom Two Crowns erweitert die herausfordernde Erfahrung der Mikrostrategie mit einer Weiterentwicklung des berühmten Franchise. Im brandneuen Kampagnenmodus müsst ihr nun ein Königreich errichten, das die Zeit überdauert, bis die Gier endlich für immer besiegt ist. Erkundet die Umgebungen und entdeckt neue Reittiere und in der Tiefe verborgene Geheimnisse. Besuche und belebe dein Königreich in seiner Gesamtheit, während du dich durch die Kampagne bewegst.“

Erstmals in einem „Kingdom“-Spiel wird es in Kingdom Two Crowns auch möglich sein, neben einem Einzelspieler-Modus auch in einer kooperativen Multiplayer-Variante zusammen mit einem Freund, entweder lokal oder online, in einem Splitscreen zu spielen. Zudem bietet Kingdom Two Crowns auch eine Shogun-Erweiterung, in der sich in Länder, „die von der Architektur und Kultur des feudalen Japan inspiriert sind“, besuchen lassen. „Spielt als mächtiger Shogun oder Onna-bugeisha, sichert euch die Unterstützung der Ninja, führt eure Soldaten auf dem Rücken des mythologischen Kirin in die Schlacht und entwickelt neue Strategien im Kampf gegen die Gier, die sich in den dichten Bambuswäldern versteckt hält“, berichten dazu das Raw Fury-Team.

Kingdom Two Crowns kann schon jetzt für die PS4, die Xbox One, die Nintendo Switch und bei Steam heruntergeladen werden. Sobald die iOS-Variante erschienen ist, werden wir euch natürlich mit allen neuen Eindrücken versorgen. Einen Teaser könnt ihr euch schon jetzt abschließend ansehen, weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Website zum Spiel.