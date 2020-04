Foto-Wettbewerb: Wir suchen eure besten Aufnahmen mit iPhone und iPad

Erinnert ihr euch noch an den Foto-Wettbewerb, den Apple vor einiger Zeit gestartet hat? Dort durften nur Besitzer eines iPhone 11 mitmachen, denn es ging im Aufnahmen im Nachtmodus. Wir wollen diese Beschränkung aufheben und euch in Zeiten der Kontaktsperre auch mit einer kleinen Aufgabe beschäftigen: Schickt uns euer schönstes Foto, das ihr mit eurem iPhone oder iPad aufgenommen habt.

Damit der Foto-Wettbewerb etwas spannender wird, haben wir uns mit den Fotografie-Experten von Cocologics zusammengetan. Sie sind unter anderem bekannt für ihre beiden Anwendungen ProCamera und Picmentum. Dank ihrer Unterstützung erhalten die zehn Finalisten des Foto-Wettbewerbs Gutscheine für die Picmentum-App, mit der sie ihre schönsten Fotos im Handumdrehen in eine Leinwand oder einen XXL-Abzug mit einer Größe von bis zu 100 Zentimetern verwandeln können.

1. Platz: 150 Euro Gutschein

2. Platz: 100 Euro Gutschein

3. Platz: 50 Euro Gutschein

4. Platz: 40 Euro Gutschein

5. Platz 30 Euro Gutschein

6. – 10. Platz: 20 Euro Gutschein

Zudem erhalten alle Finalisten einen Gutscheincode für die 6,99 Euro teure iPhone-App ProCamera.

Und auch wenn ihr kein Erfolg habt: Auch so lohnt sich ein Blick in die Picmentum-App. Mit ihr kann man seine Fotografien problemlos in kleine Kunstwerke verwandeln und sogar per Augmented-Reality an die Wohnzimmerwand werfen. Schaut auf jeden Fall mal im App Store vorbei und probiert Picmentum aus.

So könnt ihr am Foto-Wettbewerb teilnehmen

Zunächst einmal ist keine Eile geboten. Sucht in aller Ruhe euer schönstes Foto aus eurer iCloud-Fotomediathek oder geht mit iPhone und iPad an die frische Luft, um ein tolles Bild aufzunehmen. Dieses sendet ihr dann bis zum 12. April um 23:59 Uhr zusammen mit einer kleinen Beschreibung an foto@appgefahren.de.

Im Anschluss werden wir unsere zehn Favoriten für das große Finale heraussuchen. Hier kommt ihr dann wieder ins Spiel: In einer Umfrage könnt ihr den Sieger und die Plätze zwei bis zehn wählen.

Das müsst ihr sonst noch wissen

Wie immer noch ein paar wichtige Hinweise zum Gewinnspiel. Pro Person ist nur eine Bild-Einsendung erlaubt, zudem muss das Bild mit iPhone oder iPad aufgenommen worden sein – gerne natürlich mit der ProCamera-App. Wir und Cocologics erhalten das Nutzungsrecht an eurem Bild, um es im Rahmen des Foto-Wettbewerbs und Social-Media-Aktivitäten gemeinsam mit eurem Vornamen zu verwenden. Persönliche Daten, wie etwa eure E-Mail-Adresse, werden wir vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben. Wie immer gilt auch bei diesem Gewinnspiel: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und Apple ist nicht als Sponsor tätig.