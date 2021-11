100.000 US-Dollar übrig? Dann kauft euch ein iPhone X mit USB-C

Vor ein paar Tagen haben wir über den Schweizer Student Ken Pillonel berichtet, der in monatelange Arbeit ein iPhone X mit einem funktionierenden USB-C Port umgebaut hat. In seinem YouTube-Video könnt ihr ein paar Details nachsehen und bei eBay könnt ihr dieses einzigartige iPhone jetzt käuflich erwerben.

Aber: Aktuell müsst ihr schon über 100.000 US-Dollar in die Hand nehmen, um dieses Einzelstück euer Eigen nennen zu können. Die Auktion läuft noch sechs Tage, ich bin gespannt, wer das iPhone kauft und wie viel Dollar oder Euro über den virtuellen Tresen wandern. Jedenfalls hat sich die Arbeit definitiv gelohnt, die Entlohnung ist mehr als üppig. Hoffen wir, dass die eBay-Bieter es auch ernst meinen und letztendlich keinen Rückzieher machen.

iPhone mit USB-C?

Passend zum Thema: Sollte Apple auch beim iPhone auf USB-C setzen? Immerhin stellt Apple auch beim iPad alles auf USB-C um, lediglich das Einsteiger-iPad kommt noch mit Lightning-Port. Während schon in den letzten Jahren gemunkelt wurde, dass der Lightning-Port einfach wegfallen könnte, sieht es derzeit so aus, dass Apple weiterhin am Lightning-Port festhalten möchte. Was wäre euer Wunsch?