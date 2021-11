iPhone X: Student baut funktionierenden USB-C-Port ein

Auch wenn ich persönlich mein aktuelles iPhone 12 Pro noch immer wie am ersten Tag liebe und es im Alltag nicht missen möchte, ist es ein kleiner Umstand, der zumindest bei mir für kontinuierliches Missfallen sorgt: Warum setzt Apple weiterhin beim iPhone auf einen Lightning-Port zum Aufladen des Geräts? Zumindest in meinem Haushalt werden bis auf das iPhone und meine AirPods Pro alle anderen Geräte per USB-C geladen, sei es das iPad Pro, das MacBook Air, ein zweites Android-Smartphone und mehr.

Apple tut sich weiterhin schwer, auch dem iPhone einen USB-C-Port zu verpassen, und so hat ein Schweizer Student der Robotik nun selbst Hand angelegt. Ken Pillonel verbrachte Monate damit, ein iPhone X zu hacken, so dass es mit einem funktionierenden USB-C-Port ausgestattet werden konnte. Im Oktober dieses Jahres teilte Pillonel bereits ein Video bei YouTube, in dem er „das weltweit erste iPhone mit einem USB-C-Anschluss“ vorstellte. Nun hat er in seinem Blog auch ein zweites Video veröffentlicht, das zeigt, wie er an dem Modifizierungs-Projekt gearbeitet hat.

Ken Pillonel zeigt darin unter anderem auf, wie er einen funktionstüchtigen USB-C-Port designt hat, der auch wirklich passgenau in das verwendete Versuchsobjekt, ein iPhone X, passt. Trotz des technischen Charakters des Videos zeigt der Student alle notwendigen Schritte auf. Sollte es also Nachahmer geben, die sich ebenfalls an einem solchen Mod versuchen wollen, heißt es, hier genau zuzusehen. Das modifizierte iPhone X mit USB-C-Anschluss wird gegenwärtig bei eBay verkauft: Ken Pillonel verspricht dabei ein völlig funktionstüchtiges Gerät.

Fotos: Ken Pillonel.