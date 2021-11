Kingdom Rush Frontiers: Ein weiterer Klassiker landet auf Apple Arcade

Jetzt, wo ich genauer darüber nachdenke, muss ich definitiv sagen, dass das Genre Tower-Defense in den letzten Jahren im App Store definitiv etwas zu kurz gekommen ist. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, in der jüngsten Vergangenheit ein richtig gutes Spiel dieser Art auf meinem iPhone oder iPad gespielt zu haben.

Das ändert sich nun mit dem neuesten Release auf Apple Arcade. Das Spiele-Abonnement hat heute einen weiteren Neuzugang erhalten, wobei neu in diesem Fall nicht ganz richtig ist. Es gibt einen weiteren Klassiker, der über Apple Arcade als Premium-Variante geladen werden kann: Kingdom Rush Frontiers (App Store-Link).

Das Tower-Defense-Spiel ist ein alter Bekannter aus dem App Store, immerhin ist es bereits im Jahr 2013 für iPhone und iPad erschienen und hat auch einige Nachfolger erhalten. Es hat schon damals Spaß gemacht und wird mir auch jetzt noch einmal viel Freude bereiten, da bin ich mir sicher.

Das erwartet euch in Kingdom Rush Frontiers

In drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen, je nachdem, ob ihr euch als Tower Defense-Profi oder Neuling betrachtet, kann Kingdom Rush Frontiers absolviert werden. Dabei bewegt man sich in höchst unterschiedlichen, exotischen Grenzgebieten, die es zu verteidigen gilt, so unter anderem im Dschungel oder in der Wüste. Im Verlauf des Spiels gibt es bis zu 18 variierende Festungsarten, und ganze 40 Feindestypen mit einzigartigen Fähigkeiten zu entdecken.

Gespielt wird mit klassischen Fingertipp-Gesten, mit denen an strategisch günstigen Plätzen Verteidigungs-Bollwerke errichtet werden können. Ein komplettes Level geht dabei über mehrere Angriffswellen der Feinde, die sich am Bildschirmrand durch ein entsprechendes Symbol ankündigen. Das Bekämpfen und Töten der gegnerischen Truppen wird mit Münzen und Diamanten belohnt, die man auch während der jeweiligen Partie immer wieder zum Kauf von neuen Befestigungstürmen nutzen kann.