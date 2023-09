100 Watt Ladegerät von VoltMe für nur 19,95 Euro (vorbei)

Falls ihr noch ein USB-C-Ladegerät mit ordentlich Leistung benötigt, dann habt ihr jetzt bei Amazon eine wohl einmalige Gelegenheit. Verkauft wird ein VoltMe USB-C-Ladegerät mit 100 Watt Leistung zum Sonderpreis.

Update um 18:10 Uhr: Das ursprünglich erwähnte Angebot ist leider nicht mehr verfügbar. Aktuell könnt ihr das Ladegerät für rund 34 Euro bestellen.

Der eigentliche Aktionspreis sollte eigentlich bei 31,49 Euro liegen. Allerdings kann man aktuell neben dem Coupon auf der Produktseite im Warenkorb noch den Gutscheincode VLI9FKCD einlösen. Damit reduziert sich der Preis an der Kasse auf sensationelle 19,59 Euro (Amazon-Link).

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieser Fehler früher oder später auffällt. Bei Interesse solltet ihr also schnell bestellen. Aber selbst 31,49 Euro wären für ein Ladegerät mit dieser Leistung noch ein guter Preis.

Das erwartet euch beim 100 Watt Ladegerät von VoltMe

Der Hersteller, der übrigens auch mit einem großen Stand auf der IFA in Berlin vertreten war, bietet euch ein 100 Watt Netzteil mit zwei USB-C-Ports und einem USB-A-Anschluss. Die maximale Leistung von 100 Watt kann mit einem der beiden USB-C-Anschlüsse abgerufen werden. Steckt ihr mehr Kabel ein, reduziert sich die Leistung pro Port wie üblich ein wenig. Genauere Details dazu könnt ihr der Produktseite entnehmen.

Trotz der drei Anschlüsse ist das Ladegerät von VoltMe rund 38 Prozent kleiner als der von das in Sachen Leistung vergleichbare 96 Watt Netzteil von Apple. Zur Auswahl stehen sogar zwei verschiedene Farben, ihr bekommt das Ladegerät in Weiß und Schwarz. Sollte der Preis doch wieder steigen, freuen wir uns über einen Hinweis in den Kommentaren.