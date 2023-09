iOS 17 und Vodafone übertragen eSIM automatisch

Ab Freitag dürfte der eine oder andere von uns ein neues iPhone erhalten. Falls ihr bereits auf eine eSIM setzt und zudem Vodafone euer Provider ist, läuft der Wechsel auf das neue iPhone dank iOS 17 17 noch einfacher. Mit dem neuen Betriebssystem kann die eSIM automatisch auf das neue Geräte übertragen werden.

„Bisher musste man beim Wechsel auf ein neues Handy das eSIM-Profil vom alten Handy löschen und anschließend auf dem neuen Gerät das gleiche eSIM-Profil via QR-Code manuell herunterladen oder sogar ein gänzlich neues Profil einrichten“, schreibt Vodafone in einer Pressemitteilung über die bisherige Praxis.

Mit iOS 17 kann das eSIM-Profil einfach während der Einrichtung des neuen iPhones vom alten iPhone abgerufen und dort dann auch automatisch gelöscht werden. Vodafone ist laut eigenen Angaben der erste Anbieter, der diese Funktion anbietet.

So einfach wird die eSIM auf das neue iPhone übertragen

Die Einrichtung auf dem neuen iPhone wird gestartet.

Auf dem neuen Gerät wird ‚eSIM-Transfer‘ ausgewählt und auf dem alten Gerät bestätigt.

Fertig! Jetzt wird die eSIM auf das neue iPhone übertragen und aktiviert. Das neue Handy ist dann sofort einsatzbereit.

Der Prozess lässt sich auch nach der Einrichtung des iPhones noch nutzen, dazu wählt man im eSIM-Bereich in den Einstellungen einfach „Von iPhone in der Nähe übertragen aus“. Auch in diesem Fall wird das Profil auf dem „alten“ iPhone gelöscht und auf dem neuen iPhone automatisch aktiviert.