15″ MacBook Air, Mac Studio und Mac Pro starten in den Markt

Auf der WWDC hat Apple drei neue Macs vorgestellt, namentlich das größere 15″ MacBook Air, den aktualisierten Mac Studio mit M2 Max und M2 Ultra sowie den neuen Mac Pro mit M2 Ultra. Demnach ist der Umstieg von Intel auf Apple Silicon komplett vollzogen, Apple bietet nur noch Macs mit eigenem Prozessor an.

Das neue 15″ MacBook Air startet bei 1.599 Euro und kann heute direkt im Apple Store abgeholt werden. Die Verfügbarkeit sieht zum aktuellen Zeitpunkt sehr gut aus. Wenn ihr euch für eine Lieferung entscheidet, erfolgt diese bei heutiger Bestellung am Donnerstag. Solltet ihr gerne bei Amazon shoppen, könnt ihr das 15″ MacBook Air auch dort ordern.

Der Mac Studio 2023 ist jetzt auch mit dem M2 Max und M2 Ultra Chip erhältlich und startet bei 2.399 Euro beziehungsweise bei 4.799 Euro. Die neuen Chips verleihen dem Mac Studio noch einmal einen Power-Boost, die ersten Reviews haben wir heute morgen hier zusammengefasst. Wenn ihr euch für die Standardkonfiguration entscheidet, stehen auch hier die Lichter auf grün für eine Abholung im Store. Bei einer Lieferung müsst ihr euch ein paar Tage länger gedulden.

Der Mac Pro mit Apple Silicon startet als Tower bei 8.299 Euro, als Rock-Variante bei 8.999 Euro. Mit an Bord ist der M2 Ultra Chip, je nach Konfiguration kann der Preis schnell in die Höhe schießen. Die Standardkonfiguration ist in einigen Stores ab dem 28. Juni erhältlich, bei heutiger Online-Bestellung erfolgt die Lieferung ebenfalls Ende Juni. Wer den Mac Pro mit allen möglichen Upgrades versieht, zahlt am Ende knapp 15.000 Euro.