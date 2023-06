2023 Mac Studio Reviews: M2 Ultra ist wenig überraschend noch schneller

Apple hat den Mac Studio aktualisiert und ihm den schnellen M2 Max und noch schnelleren M2 Ultra Chip spendiert. Der Verkauf der neuen Maschinen ist angelaufen und die ersten Reviews bescheinigen dem neuen Mac Studio rasante Geschwindigkeiten.

Im Review von Six Colors gibt es eine ausführliche Grafik, die die Benchmark-Ergebnisse zusammenfasst:

Joe Osborne von PCMag:

All dies trägt dazu bei, die Bandbreite der Display-Unterstützung für den Mac Studio mit M2 Ultra zu erweitern, indem die maximale Anzahl der Displays, die gleichzeitig angeschlossen werden können, von fünf auf acht erhöht wird – alle mit 4K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz über DisplayPort via Thunderbolt 4. Wenn Sie die Anzahl der Displays auf sechs reduzieren, können die Panels bis zu 6K-Auflösung bei 60 Hz erreichen. Wenn Sie die Anzahl der angeschlossenen Displays auf drei halbieren, können sie alle eine Auflösung von bis zu 8K bei 60 Hz ausgeben.

Andrew Cunningham von Ars Technica:

Ich mochte den Mac Studio letztes Jahr sehr und mag ihn immer noch sehr. Er bietet eine gute Leistung, ist absolut geräuschlos, passt überall hin und ist der seltene Apple-Computer, bei dem sich die Anschlüsse an der Vorderseite befinden, wo man sie tatsächlich erreichen kann. Wenn Sie ein Upgrade von einem Intel Mac ins Auge fassen, ist die M2 Max Version ein großer Schritt (zumindest in Bezug auf die Leistung) für alle, die an das Leistungsniveau eines 27-Zoll-iMac gewöhnt sind. Der M2 Ultra kann den Intel Mac Pro in den Schatten stellen und sollte perfekt zum Apple Silicon Mac Pro passen, da er denselben Chip verwendet.