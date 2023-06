Das sind die Philips Hue Neuheiten im Sommer

Philips Hue präsentiert für gewöhnlich drei Mal im Jahr neue Produkte. Im Januar zur CES, im Sommer und Anfang September im Rahmen der IFA. Anfang des Jahres gab es ja unter anderem die neue Hue Sync-App für Samsung-Fernseher. Im Juni wird sich Philips Hue nun etwas um die Modellpflege kümmern, während wir die großen Neuheiten erst im September erwarten. Dann dürfte es aber wohl so richtig spannend werden.

Für den Moment haben sich einige neue Produkte bei Amazon in Spanien gezeigt, sind mittlerweile aber wieder aus dem Shop entfernt worden. Unseren Informationen zufolge soll der Marktstart der neuen Modelle in der kommenden Woche erfolgen. Aber worauf können wir uns überhaupt einstellen?

Kleinstes Hue-Leuchtmittel mit verbesserter Technik

Am spannendsten ist wohl das kleinste Leuchtmittel von Philips Hue. Eingeführt wurde das E14-Luster-Leuchtmittel in Tropfenform vor einigen Jahren nur als Hue White mit einem festen Weißton, es war leidlich dimmbar. Das wird sich jetzt ändern, denn Philips Hue erweitert die Produktpalette um zwei Varianten des E14-Leuchtmittels: Ein White Ambiance Modell mit einstellbaren Weißtönen sowie ein White and Color Ambiance Modell mit zusätzlich dem gesamten Farbspektrum von 16 Millionen Farben.

Ganz günstig wird der Spaß leider nicht, wobei wir ja mittlerweile wissen, dass die Preise auf dem freien Markt am Ende durchaus 20 bis 30 Prozent fallen können.

Hue White Ambiance E14 Luster für 34,99 Euro

Hue White Ambiance E14 Luster Doppelpack für 59,99 Euro

Hue White and Color Ambiance E14 Luster für 64,99 Euro

Hue White and Color Ambiance E14 Luster Doppelpack für 109,99 Euro

Neue Varianten von bekannten Deckenleuchten

Außerdem wird Philips Hue seine LED-Panels für die Decke in neuen Varianten anbieten. Die White Ambiance Aurelle wird es in allen vier Größen auch mit schwarzem Rahmen geben, die White and Color Ambiance Surimu startet als rechteckiges und rundes Modell mit jeweils 30 Zentimetern Größe.

Hue Aurelle quadratisch 30cm für 169,99 Euro

Hue Aurelle rund 30cm für 179,99 Euro

Hue Aurelle quadratisch 60cm für 239,99 Euro

Hue Aurelle rechteckig 120x30cm für 239,99 Euro

Hue Surimu rund 30cm für 239,99 Euro

Hue Surimu quadratisch 30cm für 239,99 Euro

Alle Hue-Neuheiten werden wir natürlich auch noch mal im Hueblog genauer unter die Lupe nehmen, sobald die ersten Testgeräte bei uns eintreffen.