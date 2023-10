24″ iMac mit M3-Chip: Das sind alle Neuerungen

Der iMac war einer der ersten Macs, der mit Apples eigenem M-Prozessor ausgestattet wurde. Seit 2021 hat der 24″ iMac kein Update mehr erhalten und läuft weiterhin mit dem M1-Chip. Der neu vorgestellte iMac überspringt den M2-Chip und wird direkt mit dem M3-Chip ausgestattet. Allerdings kommt hier „nur“ der Standard M3-Chip und nicht der M3 Pro oder M3 Max zum Einsatz.

Mit dem M3 Chip mit 8-Core CPU und bis zu 10-Core GPU und Unterstützung für bis zu 24 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher, macht der iMac einen riesigen Sprung in Sachen Performance. Mit der GPU der nächsten Generation des M3 unterstützt der iMac Hardware beschleunigtes Mesh Shading und Raytracing. Mit einer 16-Core Neural Engine und der neuesten Media Engine liefert der 24″ iMac auch eine superschnelle Performance für maschinelles Lernen und Video.

Das ist der neue iMac

Großes Retina Display : Der iMac hat ein 24″ 4.5K Retina Display mit 11,3 Millionen Pixeln, einem großen P3 Farbraum, über einer Milliarde Farben und 500 Nits Helligkeit.

Fortschrittliche Verbindungen : Der iMac kommt jetzt mit WLAN 6E für bis zu doppelt so schnelle Downloadgeschwindigkeiten als bei der vorherigen Generation und Bluetooth 5.3, um das neueste Bluetooth Zubehör anzuschließen. Er hat außerdem bis zu vier USB‑C Anschlüsse, darunter zwei Thunderbolt Anschlüsse für superschnelle Datentransfers, Unterstützung für den Gigabit Ethernet Standard bei ausgewählten Modellen und bis zu einem 6K Display.

Kamera, Mikrofone und Lautsprecher : Mit einer 1080p FaceTime Kamera und Mikrofonen in Studioqualität ermöglicht der iMac einzigartige Videokonferenzen, sodass man bei Anrufen Zuhause oder im Büro immer gut aussieht. Er hat ein 6‑Lautsprecher-System mit Unterstützung für 3D Audio bei der Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos für ein Erlebnis wie im Kino.

Herausragendes Design : Mit seiner Auswahl an sieben brillanten Farben verschönert der iMac jeden Raum. Erhältlich in Grün, Gelb, Orange, Rosé, Violett, Blau und Silber, kommt der iMac mit neuen großartigen, farblich abgestimmten Hintergrund­bildern. Sein unglaublich dünnes All-in-One Design misst nur 11,5 Millimeter – das ist nur mit Apple Chips möglich.

Farblich passendes Zubehör und Touch ID : Der iMac kommt mit einem farblich passenden Keyboard und Trackpad sowie mit einer farblich passenden Maus.

Noch besser mit dem iPhone: Mit einer Viezahl an Integrationsfunktionen arbeitet der iMac nahtlos mit dem iPhone und anderen Apple Geräten auf seinem großen, brillanten Bildschirm zusammen. Man kann direkt auf dem iMac Nachrichten senden oder Anrufe annehmen. Wenn man mit dem iPhone Dokumente scannt, erscheinen diese sofort auf dem iMac. Mit der Universellen Zwischenablage kann man ganz einfach Bilder, Videos oder Texte aus einer App auf dem iPhone kopieren und reibungslos in eine andere App auf dem iMac in der Nähe einfügen. Zusammen mit dem iPhone sorgt der iMac für ein einzigartiges Erlebnis.

Preise und Verfügbarkeit

Der iMac mit 8-Core GPU ist ab 1.599 Euro in den Farben Grün, Rosé, Blau und Silber erhältlich. Er kommt mit einer 8-Core CPU, 8 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, zwei Thunderbolt Anschlüssen, Magic Keyboard und Magic Mouse. Der iMac mit 10-Core GPU ist ab 1.829 Euro in den Farben Grün, Gelb, Orange, Rosé, Violett, Blau und Silber verfügbar. Er kommt mit einer 8-Core CPU, 8 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, zwei Thunderbolt Anschlüssen, zwei zusätzlichen USB 3 Anschlüssen, Magic Keyboard mit Touch ID, Magic Mouse und Ethernet. Der neue 24″ iMac kann ab heute vorbestellt werden und startet ab dem 7. November in den Markt.