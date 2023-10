Apple stellt neues High-End MacBook Pro mit M3-Chip vor

Auf dem „Unheimlich schnell“-Event hat Apple wie vermutet neue MacBook Pro-Modelle mit M3-Chip vorgestellt. Das MacBook Pro wurde erst im Januar dieses Jahres auf die Chips M2 Pro und M2 Max umgestellt, schon jetzt gibt es das Upgrade auf M3 Pro und M3 Max. Das Upgrade erhalten das 14 Zoll sowie das 16 Zoll MacBook Pro.

Das neue MacBook Pro bekommt erneute Leistungsverbesserungen, unter anderem ist der Prozessor jetzt bis zu 30 Prozent schneller als sein Vorgänger, der Grafik-Prozessor um bis zu 1,8 Mal. Der neue M3-Chip verbessert die Grafik-Performance enorm. Unter anderem kommt auch Ray Tracing zum Einsatz, das auch beim iPhone 15 Pro eingeführt wurde. Der neue M3 Pro Chip bietet 8 Core CPU und 18 Core GPU, der M3 Pro Chip kommt mit 16 Core CPU und 40 Core GPU.

Gleichzeitig bekommt das High-End MacBook Pro ein optimiertes Liquid Retina XDR Display (Mini-LED Technik), das 20 Prozent hellere SDR-Inhalte anzeigen kann. Weiterhin mit dabei ist eine 1080p Kamera und ein immersives 6‑Lautsprecher-System. Die Batterielaufzeit beträgt bis zu 22 Stunden. Das Design des MacBook Pro bleibt unangetastet, weiterhin gibt es mehrere Anschlüsse wie USB-C, HDMI, einen Kartenleser sowie den magnetische MagSafe-Ladeanschluss.

Das MacBook Pro mit M3 Pro ist bis zu 40 Prozent schneller als das 16″ Modell mit M1 Pro. Die Modelle mit M3 Max sind bis zu 2,5 Mal schneller als das 16″ MacBook Pro mit M1 Max Chip und bis zu 11 Mal schneller als das schnellste MacBook Pro mit Intel Prozessor. Zudem unterstützt es bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher.

Space Schwarz als neue Farbe

Die MacBook Pro Modelle mit M3 Pro und M3 Max sind in der neuen Farbe Space Schwarz erhältlich. Durch ein neues, revolutionäres chemisches Verfahren entsteht ein Eloxal-Siegel, das Fingerabdrücke auf dem Finish deutlich reduziert. Die Modelle mit M3 Pro und M3 Max sind auch in Silber erhältlich, und das 14″ MacBook Pro mit M3 gibt es in Silber und Space Grau.

Das 14″ und 16″ MacBook Pro können ab heute vorbestellt werden, die Auslieferung startet ab dem 7. November, wobei die M3 Max-Modelle erst später im November verschickt werden. Das 14″ MacBook Pro startet bei 2.499 Euro, das 16 Zoll MacBook Pro bei 2.999 Euro. Das 14″ MacBook Pro mit M3 ist ab 1.999 Euro erhältlich.