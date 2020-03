5 Euro sparen: Minigolf-Spiel „Alphaputt“ erstmals kostenlos

Bitte zuschlagen: Alphaputt (App Store-Link) ist erstmals gratis für iPhone und iPad erhältlich und muss sonst mit bis zu 4,99 Euro entlohnt werden. Im Angebot gab es das Spiel mal für 2,29 Euro, jetzt müsst ihr gar nichts bezahlen. In-App-Käufe und Werbung gibt es nicht.

Meckern darf man bei kostenlosen Spielen nicht viel, allerdings muss man hier anmerken, dass es in Alphaputt nur 30 Level gibt. Die sind zwar wunderschön gestaltet, aber doch zu schnell durchgespielt.

Ein wenig erinnern Aufmachung und Gameplay an das ebenfalls sehr fantasievoll gestaltete Minigolf-Game Wonderputt, das schon seit einiger Zeit im App Store zum Download bereit steht. Der große Unterschied in Alphaputt besteht jedoch in einer Fokussierung auf das Alphabet in letzterem Spiel: So ist es kein Wunder, dass es ausgerechnet 30 verschiedene Golfkurse gibt, von denen jeder einem Buchstaben und damit verbundenem Wort nachempfunden wurde. Kurs „R“ beispielsweise beinhaltet eine große, sich drehende Schallplatte („record“), und im Kurs „M“ sorgen bunte Zauberer-Zylinder („magic“) für allerhand Chaos auf dem Spielfeld.

Zum Nulltarif könnt ihr die Kritikpunkte ignorieren. Der Download ist 572,3 MB groß, mit iPhone und iPad kompatibel und mit 4,1 Sternen bewertet.