Aqara Hub E1: Kleinstes HomeKit-Gateway startet für 24 Euro

Das Smart Home System von Aqara ist umfangreich, einfach zu bedienen und mit HomeKit kompatibel. Zahlreiche Sensoren, Kameras und mehr sind verfügbar, wobei für die HomeKit-Kompatibilität ein Hub vorausgesetzt wird. Neben den schon verfügbaren Hubs M1S, M2 und G2H gibt es fortan eine weitere Variante: Den Aqara Hub E1.

Der Aqara Hub E1 ist der bisher kleinste Hub und kann ganz einfach via USB-A eingesteckt werden. Der Hub ist 108 x 30 x 8 Millimeter groß und wird eben per USB verbunden. Über ein kleines Scharnier kann man den Hub besser ausrichten. Der Hub E1 ist natürlich mit ZigBee 3.0 kompatibel und kann bis zu 128 Geräte und Sensoren verwalten. Die Einrichtung ist weiterhin nur in einem 2,4 GHz WLAN möglich, ihr benötigt auch die Aqara-App.

Bei Aliexpress ist der Aqara Hub E1 für 23,55 Euro erhältlich, wobei die Lieferung innerhalb von 10 Tagen erfolgt. Beachtet, dass bei Bestellungen aus China noch die Einfuhrumsatzsteuer bezahlt werden muss. Später wird der Hub sicherlich auch bei lokalen Händlern verfügbar gemacht.