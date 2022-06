Ace Attorney Trilogy: Capcom-Klassiker landet neu im App Store

Es ist bereits so einige Jahre her, dass der wohlbekannte Konzern Capcom mit Apollo Justice Ace Attorney HD einen Titel der bekannten Gerichtsdrama-Spiele-Serie im App Store veröffentlicht hat. Ace Attorney ist eine sehr beliebte Videospielreihe, von der bis Juni 2020 mehr als 7,7 Millionen Exemplare verkauft wurden. Mittlerweile gibt es zu den Videospielen auch einen eigenen Film (2012) sowie seit 2016 eine Anime-Serie.

In den Spielen übernimmt man jeweils die Rolle eines Strafverteidigers, wobei einem die Aufgabe zuteil wird, die Unschuld des eigenen Mandaten zu beweisen. Neben den Gerichtsverhandlungen ist ein wesentlicher Teil der Spiele die Ermittlung und Detektivarbeit. Grundsätzlich lässt sich Ace Attorney in das Genre einer Gerichtssimulation einordnen, aber auch als Adventure einstufen.

Nun hat Capcom mit Ace Attorney Trilogy (App Store-Link) einen neuen Titel aus der entsprechenden Spieleserie im deutschen App Store veröffentlicht. Wie der Name bereits andeutet, erhält man mit Ace Attorney Trilogy drei Abenteuer der Reihe in einem Spiel. Capcom berichtet dazu:

„Tritt als Anwalt vor den Richter, um die Unschuld deines Klienten zu beweisen. Spiele die ersten drei Spiele um den Junganwalt Phoenix Wright aus der gleichnamigen Serie, und das in einem Paket. Alle 14 spannenden Episoden aus Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All und Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations sind enthalten. Dank hochauflösender Grafik sehen die Gefechte bei Gericht so gut aus wie nie zuvor!“

Die Sammlung ist laut Capcom identisch mit der bereits erfolgten Veröffentlichung für Konsolen und PCs und benötigt neben 1 GB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 13.3 oder neuer auf dem Gerät. Capcom verlangt für die Trilogie einen einmalig zu entrichtenden Kaufpreis in Höhe von 24,99 Euro.

Wenn man bedenkt, dass die bereits im App Store veröffentlichten Einzelspiele Apollo Justice Ace Attorney HD (App Store-Link) sowie Ace Attorney Spirit of Justice (App Store-Link) in den Vollversionen schon jeweils 15,98 Euro an Kosten verursachen, fahren Fans der Spielserie mit einem Einmalkauf für 24,99 Euro bei der Neuerscheinung nicht ganz so schlecht. Die Trilogie lässt sich auch im Nintendo eShop für die Nintendo Switch erwerben, dort kostet die Sammlung sogar 29,99 Euro.