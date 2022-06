Internetprobleme in Deutschland: Schlechte Verbindung bei jeder dritten Person

Dass die Digitalisierung in vielen Bereichen Deutschlands noch immer „Neuland“ ist, hat die Coronavirus-Pandemie uns eindrücklich vor Augen geführt. Schnelle und zuverlässige Internetverbindungen sind hierzulande definitiv keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt eine neue repräsentative Meinungsumfrage von Yougov, die vom Frankfurter Internetknoten DE-CIX in Auftrag gegeben wurde.

Das erschreckende Ergebnis: Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland, genauer gesagt 38 Prozent, fühlt sich durch eine schlechte Internetverbindung mehrmals die Woche oder sogar täglich ausgebremst. Lediglich acht Prozent der Befragten gaben an, nie Beeinträchtigungen beim Internetzugang zu erleben. Schon vor einem Jahr hatte eine Meinungsumfrage zu ganz ähnlichen Ergebnissen geführt, damals waren es 33,5 Prozent, die regelmäßig Internetprobleme hatten, und 11,6 Prozent, die keinerlei Verbindungsprobleme aufwiesen.

Vor allem junge Erwachsene und Menschen, die im Home Office arbeiten, seien laut Umfrage die Leidtragenden, aber auch Personen über 55 Jahre machten mit mehr als einem Drittel (34 Prozent) eine größere Gruppe aus. Interessanterweise traten vor allem in größeren Städten (über 100.000 Einwohner) Geschwindigkeitseinschränkungen auf, und nicht bei der Bevölkerung auf dem Land (Orte mit weniger als 20.000 Einwohner).

Die am häufigsten beklagten Probleme mit der Internetverbindung traten vor allem zu Feierabendzeiten auf, da dann zumeist Ruckler bei Streamingdiensten wie Netflix, Spotify, YouTube etc. auftraten (35 Prozent). Ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) erlebt Geschwindigkeitsprobleme bei der Arbeit im Home Office, beispielsweise bei Videokonferenzen oder der Nutzung von cloudbasierten Diensten.

Netzüberlastung und fehlender Netzausbau als Gründe angegeben

Die schlechte Internetqualität begründen viele Befragte vor allem mit externen Einflüssen wie einer Netzüberlastung (41 Prozent), einem unbefriedigenden örtlichen Netzausbau (32 Prozent) oder zu geringer Bandbreite des Internetproviders (19 Prozent). Nur 12 Prozent vermuten, dass die Geschwindigkeitseinbußen bei langsamen Servern, beispielsweise von Netflix, liegen. Lediglich 10 Prozent sehen ihr eigenes Equipment, zum Beispiel veraltete Rechner, Laptops oder Smartphones, als Ursache für die Probleme.

Auch in meiner norddeutschen Großstadt kam es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Internetstörungen und ganzen Ausfällen. Der Grund war in diesem Fall aber meist schnell ausgemacht: Eine Großbaustelle direkt nebenan führte immer wieder Erdarbeiten durch, bei denen zwischenzeitlich auch die Kabel durchtrennt wurden. Auf direkte Nachfrage bei den Bauarbeitern in der Grube hieß es auf meinen Hinweis der fehlenden Internetverbindung im Home Office lapidar, „Ja, gute Frau, dann machense doch frei.“

Nach zwei Tagen mit einer offenen Baugrube und null Internet bequemten sich dann doch noch ein paar Techniker, das Problem zu beheben. Diese Zustände habe ich in den letzten Monaten mindestens dreimal erlebt. Auch hier handelt es sich wohl um äußere Umstände, die aber sicherlich nicht der örtlichen Netzüberlastung oder geringen Bandbreite zuzuschreiben sind – denn letztere ist zumindest an meinem Standort eigentlich ganz zufriedenstellend.