ÄpplStänd: Handgearbeitete Ladestation für iPhone und Apple Watch im Test

Wer sein Smartphone gerne dort lädt, wo er oder sie es sehen kann, der schaut sich sicherlich gerne nach originellen Ladestationen um. Heute stelle ich euch eine handgearbeitete Version von Flos Holzdesign vor. Die wahlweise aus Buchen- oder Eichenholz gefertigten „ApplStänds“ oder „ÄpplStänd Duo“ möchten ein Hingucker im Büro oder zuhause sein und laden dabei iPhone oder auch Apple Watch, so, dass ihr sie jederzeit im Blick habt – aber: um passende MagSafe-Kabel müsst ihr euch selbst kümmern.

Den ÄpplStänd und den ApplStänd Duo (für iPhone und Watch) könnt ihr entweder in Buche oder in Eiche bestellen und zusätzlich entscheiden, ob das Holz mit lösungsmittelfreiem Leinöl geölt werden soll oder nicht. Ich habe zum Testen beide Ausführungen zuhause gehabt und kann sagen, dass mir beide Hölzer gut gefallen. Zu meinem Schreibtisch passt die Version in Buche allerdings ein kleines bisschen besser.

Die Ladestation selbst besteht im Falle des ÄpplStänds aus drei Teilen: Da wäre zunächst die Station selbst, also ein Korpus, in den zwei Löcher gebohrt wurden – ein Loch für die eigentliche Halterung und ein Loch für zum Beispiel einen Blumentopf. Zur Station gibt es dann noch eine Metallröhre für das Kabel und einen Holzadapter, in den das MagSafe-Ladegerät hineingedrückt werden kann. Beachtet dabei: Das MagSafe-Ladegerät ist NICHT Teil des Lieferumfangs. Das müsst ihr also zusätzlich kaufen, wenn ihr es noch nicht zuhause habt.

Der ÄpplStänd Duo hat eine weitere Bohrung, die für das Laden der Apple Watch vorgesehen ist. Im Lieferumfang beider Versionen sind außerdem ein Kabelbinder enthalten, mit dem man das MagSafe-Kabel sehr einfach durch die Bohrung fädeln kann und zwei Holzadapter für die jeweils unterschiedlichen iPhone-Größen. Außerdem ist eine Anleitung dabei, die euch beim Zusammenstecken hilft.

Der Aufbau selbst war recht simpel – was auch an dem mitgelieferten Kabelbinder lag. Einzig das Hineindrücken der Metallstange in die Bohrungen war ein bisschen schwergängig. Ich bin anfangs davon ausgegangen, dass die Stange im 90-Grad-Winkel stehen müsse. Das stimmt aber nicht. Die Stange steht, fertig montiert, leicht schräg – was zum Scrollen und Lesen aber ja auch besser ist.

An dem Produkt selbst gefällt mir, dass es aus Holz gefertigt ist und damit für ein bisschen „Wärme“ zwischen den „kühlen“ elektronischen Geräten sorgt. Außerdem versteckt die Station das oder die nötigen Ladekabel ganz passabel, wenn man sie entsprechend positioniert. Beim „Duo“ wäre es noch schön, wenn beide Kabel durch ein Loch gefädelt werden könnten, aber das ist natürlich kein Muss. Auch, dass man die große Bohrung in der Station nutzen kann, um dort eine Pflanze oder ähnliches hineinzustellen, halte ich für eine schöne Idee. Das wertet den ÄpplStänd definitiv noch einmal auf.

Zusammen mit dem MagSafe-Kabel eine kostenintensive Investition

Da der ÄpplStänd allerdings knapp 60 Euro kostet – die Duo-Ausführung bekommt ihr für knapp 80 Euro – und man ein MagSafe-Ladegerät noch obendrauf kaufen muss, wenn man es noch nicht zuhause hat, ist die Ladestation aus meiner Sicht schon ein kostspieliger Spaß. Aber klar, es ist Handarbeit und die darf auch was kosten. Mir persönlich wäre der Preis aber in Kombination mit dem zu kaufenden MagSafe-Kabel etwas zu hoch.

Übrigens: Flos Holzdesign bietet noch weitere Holz-Unikate für iPhone und Watch an.