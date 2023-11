Apple Watch: 2024er Modell mit Blutdruck- und Schlafapnoe-Überwachung

Apple plant offenbar, im nächsten Jahr eine Apple Watch mit aktualisiertem Design mit Blutdrucküberwachung und Schlafapnoe-Erkennung auszustatten. Dies berichtet der Bloomberg-Tech-Redakteur Mark Gurman in einem Bericht über Apples Ambitionen im Gesundheitsbereich.

In dem Artikel skizziert Gurman die erste Ausführung der „bahnbrechenden“ Blutdrucksensor-Technologie des Unternehmens, die im nächsten Jahr erscheinen und die Erkennung von Bluthochdruck beinhalten soll:

„Das System soll dem Nutzer lediglich mitteilen, ob sein Blutdruck ansteigt, und ihm ein Tagebuch zur Verfügung stellen, in dem er notieren kann, was passiert ist, als der Bluthochdruck auftrat. Um eine mögliche Fehldiagnose zu vermeiden, weist die Funktion den Nutzer dann darauf hin, mit seinem Arzt zu sprechen oder seinen Blutdruck mit einer herkömmlichen Manschette zu messen, die genaue systolische und diastolische Werte liefert.“

Eine künftige Version des Systems, die sich in der Entwicklung befindet, könne laut Gurman genaue Zahlen liefern und sogar damit zusammenhängende Krankheiten diagnostizieren. Diese Verbesserungen „liegen jedoch noch in weiter Ferne“, fügt er hinzu. Ebenfalls im Jahr 2024 soll eine auf der Apple Watch basierende Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe eingeführt werden. Dem Bericht zufolge soll sie anhand von Schlaf- und Atemmustern abschätzen, ob jemand an Apnoe leidet, und die Person dann an einen Arzt verweisen.

Auch Blutzuckermessung soll in die Apple Watch integriert werden

Wie schon vorher berichtet, arbeitet Apple offenbar auch an einer nicht-invasiven Blutzuckermessung. Das System von Apple soll einen Silizium-Photonik-Chip verwenden, der mit Laserlicht unter die Haut strahlt, um die Glukosekonzentration im Körper zu bestimmen. Das Blutzucker-Messsystem wurde ähnlich wie das Blutdruck-Messsystem konzipiert: Es überwacht die Entwicklung des Blutzuckerspiegels und warnt den User vor Prädiabetes, anstatt einen tatsächlichen Blutzuckerwert zu ermitteln.

Abgesehen von der Apple Watch soll Apple auch auf dem Weg sein, die AirPods im Jahr 2024 mit einer Hörgeräte-Erkennung auszustatten. Ausgestattet mit der neuen Funktion werden die AirPods wie ein rezeptfreies Hörgerät funktionieren und in der Lage sein, Hörtests durchzuführen, die üblicherweise in den Praxen von Audiologen durchgeführt werden.

Der Bloomberg-Bericht enthält außerdem einige interessante Hintergrundinformationen zu Apples Gesundheits- und Gesundheitsinitiativen der letzten Jahre sowie ein Update über den in Entwicklung befindlichen kostenpflichtigen Gesundheits-Coaching-Service des Unternehmens. Den vollständigen Bericht haben wir oben im Artikel für euch verlinkt.