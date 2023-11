Meater Plus: Grill-Thermometer im Bundle günstiger

60 Tage hat die Grillsaison 2023 noch und falls ihr euch dafür mit einem smarten Gadgets ausstatten wollt, dann gibt es jetzt bei Cyberport das passende Angebot. Verkauft wird das Meater Ultimate Bundle bestehend aus einem Meater Plus, Grillhandschuhen und einem Flaschenöffner, der eine ganz besondere Funktion hat.

Das Bundle kostet bei Cyberport heute 104,90 Euro (zum Angebot), der Versand zu euch nach Hause ist kostenfrei. Im Internet habe ich keinen günstigeren Händler entdecken können. Das Meater Plus Grill-Thermometer liegt im Preisvergleich bei 98 Euro, für das Zubehör bezahlt ihr also einen vergleichsweise sehr geringen Aufpreis.

Das können Meater Plus und das Zubehör

Im Gegensatz zu den anderen Lösungen, bei denen ihr ein oftmals entweder zu langes oder zu kurzes Kabel aus dem Grill oder Backofen nach draußen frühen müsst, verzichtet Meater komplett auf Kabel. Das Gadget verfügt zudem über zwei Thermometer, um so nicht nur die Kerntemperatur des Grillguts, sondern auch die Temperatur im Grill selbst zu messen. So kann in der Meater-App unter anderem die Restzeit bis zum gewünschten Grillergebnis berechnet werden.

Der Meater Plus verfügt im Gegensatz zum „normalen“ Meater über einen Bluetooth-Repeater verbaut, um die Reichweite zu erhöhen. Gerade wenn der Grill bei euch auf der Terrasse steht und der Weg bis ins Wohnzimmer oder die Küche etwas weiter ist, kann das sehr praktisch sein.

Das gilt auch für das Zubehör. Der Flaschenöffner kann nicht nur euer Bier oder eure Softdrinks öffnen, sondern dient auch als Hänge-Halterung für die Meater-Basis. Das ist besonders dann praktisch, wenn man am Grill keine Seitentische aus Metall hat. Die Grillhandschuhe von Meater sind bis 275 Grad hitzebeständig, verzichten aber ausnahmsweise auf smarte Features.