Netflix: Abo mit Werbung in Kürze mit Offline-Downloads

Vor rund einem Jahr hat Netflix (App Store-Link) das neue „Standard Abo mit Werbung“ eingeführt. Laut eigener Angeben ein voller Erfolg. Weltweit gibt es monatlich 15 Millionen aktive Nutzer und Nutzerinnen, die das Abo mit Werbung nutzen. Gleichzeitig kündigt Netflix an, dass dieser Tarif in Kürze erweitert und Offline-Downloads erlauben wird. Netflix ist damit der einzige Anbieter, der in einem werbefinanzierten Abonnement Downloads anbietet. Die neue Funktion wird in den nächsten Tage verfügbar gemacht.

Netflix mit Werbung: Spannend für Werbetreibende

Netflix baut sein Werbeangebot kontinuierlich aus und hat in den letzten 12 Monaten zahlreiche Neurungen für Werbetreibende eingeführt, darunter:

Wir haben unsere Messkapazitäten erweitert und in den USA die Verifizierung durch Dritte eingeführt mit Partnern wie Integral Ad Science und DoubleVerify. Außerdem haben wir die Messung der unmittelbaren Wirkung von Werbung mit EDO Inc. ermöglicht und Messungen von Nielsen ONE in den USA eingeführt.

erweitert und in den USA die Verifizierung durch Dritte eingeführt mit Partnern wie Integral Ad Science und DoubleVerify. Außerdem haben wir die Messung der unmittelbaren Wirkung von Werbung mit EDO Inc. ermöglicht und Messungen von Nielsen ONE in den USA eingeführt. Wir haben zusätzliche Werbeangebote und -funktionen geschaffen. Nachdem wir mit 15- und 30-Sekunden-Spots gestartet sind, bieten wir Werbetreibenden weltweit nun mit Spots von 10, 20 und 60 Sekunden Länge zusätzliche Optionen an. Wir haben unsere verfügbaren Kategorien um Dating, erweiterte Finanzdienstleistungen und Pharma erweitert und zusätzliches Targeting ermöglicht für Faktoren wie Mobilgeräte, mehr Genres, Tageszeiten und die demografischen Merkmale unserer Zielgruppen. Nach der Einführung der Top 10 können Werbetreibende nun außerdem weltweit ihre Spots zielgerichtet bei den beliebtesten Serien und Filmen auf Netflix schalten.

geschaffen. Nachdem wir mit 15- und 30-Sekunden-Spots gestartet sind, bieten wir Werbetreibenden weltweit nun mit Spots von 10, 20 und 60 Sekunden Länge zusätzliche Optionen an. Wir haben unsere verfügbaren Kategorien um Dating, erweiterte Finanzdienstleistungen und Pharma erweitert und zusätzliches Targeting ermöglicht für Faktoren wie Mobilgeräte, mehr Genres, Tageszeiten und die demografischen Merkmale unserer Zielgruppen. Nach der Einführung der können Werbetreibende nun außerdem weltweit ihre Spots zielgerichtet bei den beliebtesten Serien und Filmen auf Netflix schalten. Wir haben das Nutzererlebnis verbessert, indem wir die Funktionen unseres werbefinanzierten Abos um 1080p- statt 720p-Videoqualität und zwei gleichzeitig mögliche Streams erweitert haben. Zusätzlich können Mitglieder ab Ende dieser Woche auch mit diesem Abo ihre Lieblingsserien und -filme herunterladen. Das macht Netflix zum einzigen Anbieter eines werbefinanzierten Abos, das auch Downloads beinhaltet.

Netflix hat auch weitere Angebote und Verbesserungen angekündigt:

Ab dem ersten Quartal 2024 können Werbekunden weltweit unser neues Binge-Ad-Format (WT) nutzen. Es berücksichtigt das Sehverhalten und präsentiert Mitgliedern nach dem Abspielen von drei aufeinanderfolgenden Folgen eine vierte Episode werbefrei. Anfang 2024 werden wir auch die Möglichkeit einführen, QR-Codes in Werbespots auf Netflix in den USA zu präsentieren. Sponsoring ist in den USA ab sofort möglich und wird in 2024 weltweit verfügbar gemacht – mit Titel-, Moment- und Live-Sponsoring: Wir haben Titel-Sponsoring bereits in Zusammenarbeit mit Frito Lay’s Smartfood® bei der letzten Staffel der Emmy-nominierten Serie Liebe macht blind begonnen und führen es demnächst mit weiteren Sponsoren für die fesselnde neue Reality-Serie Squid Game: The Challenge sowie die mit Spannung erwartete letzte Staffel von The Crown fort. Moment-Sponsoring bietet Werbetreibenden die Möglichkeit, sich auf bestimmte kulturelle Momente, wie z. B. regionale Feiertage, auszurichten. Dies wird Ende 2023 in den USA und 2024 weltweit bereitgestellt. Am 14. November werden T-Mobile und Nespresso als Live-Sponsoren für das neueste Live-Sportereignis von Netflix, The Netflix Cup, auftreten.

nutzen. Es berücksichtigt das Sehverhalten und präsentiert Mitgliedern nach dem Abspielen von drei aufeinanderfolgenden Folgen eine vierte Episode werbefrei. Anfang 2024 werden wir auch die Möglichkeit einführen, in Werbespots auf Netflix in den USA zu präsentieren. Wir arbeiten intensiv daran, unseren Werbetreibenden weltweit mehr Messmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Dazu streben wir internationale Partnerschaften mit Drittanbietern an, um 2024 die Auswertung von Kampagnen zu ermöglichen.

Ist euer Netflix Abonnement noch aktiv? Oder habt ihr aufgrund der letzten Preisanpassungen gekündigt? Nutzt ihr sogar das Abo mit Werbung?