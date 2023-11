Apple Arcade: Das sind die Neuerscheinung im November 2023

Acht neue Spiele und über 50 Updates will Apple in diesem Jahr noch auf seiner Spiele-Plattform Apple Arcade veröffentlichen. Fast 60 neue Spiele sind in diesem Jahr auf Apple Arcade gestartet, für die man ja nun etwas mehr bezahlen muss. Welche Spiele im November veröffentlicht werden, das verraten wir euch in diesem Artikel.

3. November: Knotwords+ von Zach Gage

Bereits morgen geht es mit einem bekannten Spiel aus dem App Store los, das als Plus-Variante im Rahmen von Apple Arcade erscheint. Knotwords+ ist ein klassisches Kreuzworträtsel, angepasst an mobile Bildschirme. Es gibt leider ein großes „Manko“: Wie auch die letzten Wortspiele ist Knotwords+ nur auf Englisch verfügbar. Aber vielleicht wollt ihr eure Sprachkenntnisse ja spielerisch etwas verbessern?

6. November: Football Manager Touch 2024 von SEGA

Das dürfte das Highlight in diesem Monat sein. Der Football Manager 2024 Touch erscheint weltweit am 6. November und gibt Fans die Möglichkeit, sich an den virtuellen Managertisch zu setzen und einen Kader aufzubauen, der die größten Trophäen im Fußball gewinnen kann. Es gibt viele, viele Neuerungen, nicht nur rund um das Gameplay. Ich freue mich vor allem darüber, dass das Spiel noch weiter für das kleine Display des iPhone angepasst wurde, um das mobile Spielerlebnis zu verbessern.

17. November: Downwell+ von Devolver

Ein Arcade-Klassiker aus dem App Store, jetzt frisch aufbereitet für Apple Arcade. Das Retro-Spiel dreht sich um einen jungen Mann, der einen endlosen Schacht herunterfällt und dabei nicht nur auf zahlreiche Gegner trifft, sondern auch einige Schätze aufsammelt. Die Steuerung von Downwell ist dabei denkbar einfach: Über virtuelle Buttons am unteren Bildschirmrand, die sich auf Wunsch ausblenden lassen, steuert man den Charakter nach links und rechts und feuert Schüsse aus den Raketenstiefeln ab.

24. November: Delicious – Miracle of Life+ von GameHouse

Dieses Zeitmanagement-Kochspiel lädt euch ein, die werdende Mutter Emily und ihre wachsende Familie zu begleiten, während sie die Herausforderungen der Schwangerschaft meistert, eine geschäftige Küche für ihren Kochvideoblog führt und sich auf die Ankunft ihres neuen Babys vorbereitet. In 60 fesselnden Levels und 30 Bonus-Herausforderungen taucht man in Emilys Welt ein, erforscht verschiedene Orte und trifft auf eine charmante Gruppe von Charakteren.