Aerial bietet alle neuen Bildschirmschoner von macOS Sonoma

Die kostenlose Mac-App Aerial kennt ihr aus unserer Berichterstattung. Die vom Apple TV bekannten und animierten Bildschirmschoner lassen sich so auch auf dem Mac nutzen. Mit dem kommenden macOS Sonoma wird es noch einmal deutlich mehr Bildschirmschoner geben, die schon vorab mit Aerial genutzt werden können.

In der letzten Beta-Version von macOS Sonoma hat Apple mehr als 100 neue und dynamische Video-Wallpaper hinzugefügt. Es gibt 27 tolle Landschaftsvideos, 30 Stadtansichten, 21 Unterwasservideos und 22 Ansichten des Weltalls. In der Version von Aerial 3.2.7 Beta 7 lassen sich alle Bildschirmschoner in 4K und 240 FPS auf dem Mac nutzen.

Aerial ist ein kostenloser Open Source-Download, der auf der Plattform von GitGub bezogen und auf Macs ab macOS 10.12 installiert werden kann. Neben der bloßen Anzeige der Bildschirmschoner hält Aerial auch weitere praktische Features bereit: So kann unter anderem das Datum und eine Wetterprognose auf dem Bildschirm angezeigt und diese Infos weiter personalisiert werden.