AirPods Max in Silber und Space Grau bei der Telekom für 399 Euro

Als die AirPods Max vorgestellt wurden, musste man 612,70 Euro berappen – ein stolzer Preis für einen Over-war-Kopfhörer. Die Over-Ear-Kopfhörer mit dem wirklich guten Klang sind wohl nicht nur aus meiner Sicht eines: ziemlich teuer. Wer sich den Luxus trotzdem gönnen möchte, muss dafür aber längst nicht mehr so viel bezahlen.

Mittlerweile muss man nicht mehr so viel bezahlen und bekommt verschieben Modelle schon ab 450 Euro. Manchmal wird es aber noch günstiger, aktuell bietet die Telekom die AirPods Max in den Farben Silber und Space Grau zum Bestpreis von nur 399 Euro an. Der Preisvergleich bei der silbernen Variante beträgt aktuell nur ein paar Euro, die schwarze Version gibt es aber nicht unter 470 Euro.

Wir haben uns die AirPods Max zum Verkaufsstart im Dezember 2020 genauer angesehen, klickt euch gerne in unseren Test.