AirPods: Verkaufszahlen steigen, Marktanteil sinkt

Ich nutze meine AirPods immer noch gerne. Ich habe sie mit meinem Mac mini verbunden und kann so im Büro Audio genießen. Die AirPods Pro nutze ich hingegen gerne im Fitnessstudio, die Geräuschunterdrückung ist sehr praktisch. Und Apple hat mit seinen AirPods inzwischen die Kategorie „True Wireless Kopfhörer“ definiert.

Während Bloomberg davon ausgeht, dass Apple die Verkäufe in diesem Jahr um ein Drittel steigern wird, wird man dennoch Marktanteile verlieren. Laut Daten von Counterpoint Research wird Apple allein in diesem Jahr voraussichtlich 82 Millionen Einheiten verkaufen. Im Vorjahr war jeder zweite TWS-Kopfhörer von Apple.

Aber immer mehr Hersteller bieten solche Kopfhörer an. Viele erschwingliche Alternativen aus Fernost lassen den Marktanteil schwinden, in diesem Jahr kommt Apple nur auf 35 Prozent Marktanteil. Dahinter reihen sich Xiaomi mit 10 Prozent, Samsung mit 6 Prozent sowie Jabra und JBL mit jeweils 3 Prozent ein. Alle andere Marken machen zusammen 43 Prozent aus.

Für Android-Nutzer gehen viele Vorteile der iPhone-bezogenen AirPods verloren, was dazu führt, dass Android-User zu anderen Kopfhörern greifen. Samsung hat in den ersten Wochen zum Beispiel rund 300.000 Galaxy Buds Live verkauft. Der Wettbewerb wird sich weiterhin verschärfen, denn die Buds von Samsung heimsen wirklich gute Bewertungen ein. Die Forscher gehen davon aus, dass Samsung seine Verkäufe in diesem Jahr verdoppeln wird.