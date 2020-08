„Bridge Constructor: The Walking Dead“ kommt noch in diesem Jahr

Das Spiel Bridge Constructor erfreut sich unter iOS-Gamern weiter großer Beliebtheit. Nun haben sich die Entwickler von Headup Games in Zusammenarbeit mit AMC etwas ganz Neues ausgedacht, Bridge Constructor: The Walking Dead. Laut einer Pressemitteilung sei man „fast schon fertig“, um das Spiel „auf alle Fans und Spieler der beiden erfolgreichen Franchises loszulassen“.

Und auch wenn es noch nicht an der Zeit ist, Gameplay-Material zu enthüllen, präsentieren die Macher einen neuen Live-Action-Trailer, der sein Debüt bei der von Geoff Keighley moderierten Präsentation der Gamescom Opening Night Live gab. Auch wir haben diesen unter dem Artikel für euch eingebunden.

Bridge Constructor: The Walking Dead soll „das herausfordernde Puzzle-Gameplay von Bridge Constructor mit dem postapokalyptischen Universum von AMCs The Walking Dead kombinieren“, wie die Entwickler berichten. „Schließe dich einer Gruppe von Überlebenden an, die gegen Horden von untoten Wanderern und eine feindliche menschliche Gemeinschaft kämpfen. Baue Brücken und andere Konstruktionen durch karge Landschaften und zerstörte Bauwerke. Schließe dich mit den Lieblingscharakteren der Fans wie Daryl, Michonne und Eugene zusammen und schaffe eine sichere Passage für kultige Fahrzeuge aus der Serie.“

Release in diesem Jahr für alle wichtigen Plattformen

Spieler sollen zudem bewegliche Levelobjekte, Sprengstoffe und Köder einsetzen können, wenn sie Wanderer in tödliche Fallen locken und ihre Überlebenden in Sicherheit bringen. „Genieße das physikbasierte Chaos und die Ragdoll-Animationen, während die Walker den Kräften der Schwerkraft erliegen“, heißt es von Headup Games.

Bridge Constructor: The Walking Dead soll noch in diesem Jahr für alle wichtigen Systeme veröffentlicht werden, einschließlich der nächsten Konsolen-Generationen der PlayStation 5 und Xbox Series X, sowie für PC, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Sobald wir neue Details zum Spiel erfahren, werden wir es euch natürlich wissen lassen.