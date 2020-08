Twelve South BookBook Cover und Case: Zwei neue Versionen fürs iPad Pro

Die tollen Lederhüllen von TwelveSouth, das BookBook, sind mittlerweile zu einem echten Klassiker geworden und erfreuen sich bei Apple-Fans weltweit großer Beliebtheit. Es gibt sie für so ziemlich alle Apple-Geräte, seien es iPhones, iPads oder MacBooks. Die Besonderheit: Die Lederhüllen sehen von außen wie ein altes Buch aus und schützen das eingelegte Gerät durch stabiles Material und Reißverschlüsse rundum.

Wie Twelve South nun in einer E-Mail an uns berichtet, gibt es ab sofort zwei neue Varianten der beliebten Hülle für die iPad Pro-Modelle aus 2018 und 2020. Das Twelve South BookBook Cover richtet sich an iPad Pro-Besitzer, die zusätzlich über ein Apple Magic Keyboard verfügen und diese Kombination noch zusätzlich mit dem BookBook-Cover rundum schützen wollen. Auch eine Nutzung mit Apples Smart Keyboard Folio oder Smart Keyboard in Kombination mit einem iPad Air 3 oder einem iPad Pro 10.5″ ist möglich. Als kleines Extra gibt es eine innenliegende Tasche, in der sich Dokumente oder ein Kabel unterbringen lassen.

Das BookBook Cover ist in brauner Farbe zum Preis von 69,99 USD (11″ Modell) bzw. 89,99 USD (12.9″ Modell) auf der Website von Twelve South erhältlich. Eine schwarze Variante, wie sonst bei vielen BookBook-Versionen üblich, ist bisher noch nicht verfügbar.

Platz für Apple Pencil und zwei Positionen zum Aufstellen

Wer sein iPad Pro ohne eine angelegte Tastatur transportieren möchte, findet mit dem Twelve South BookBook Case das passende Modell. Der Rundumschutz ist in einer Variante für das 11″- und das 12.9″-iPad Pro erhältlich und kommt ebenfalls mit Kameraausschnitt auf der Rückseite, weichem schwarzen Mikrofaser im Inneren und Platz für den Apple Pencil daher. Das iPad Pro lässt sich zudem in einem niedrigen Schreib- und Zeichenmodus aufstellen, oder auch hochkant in einer Prisma-artigen Konstruktion zum Ansehen von Filmen.

Genau wie das BookBook Cover kommt auch das BookBook Case für das iPad Pro bisher nur in einer Farbvariante in Braun im Webshop von Twelve South daher. Der Kaufpreis für das 11″-Modell beträgt 79,99 USD, für das 12.9″-Exemplar wird 99,99 USD veranschlagt. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Cover bzw. Cases bald auch im deutschen Handel landen werden, so dass man nicht aus den USA bestellen muss. Ein abschließendes kleines Video von Twelve South liefert euch weitere Eindrücke zu diesen neuen Modellen.