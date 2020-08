Facebook: Apple blockiert Update wegen Hinweises auf 30 Prozent-Provision

Die negativen Schlagzeilen um Apple und die geforderten 30 Prozent Provisionen im App Store nehmen kein Ende. Nachdem zuletzt Epic Games gegen Apples Vorgehen im App Store geklagt hatte, mischt nun auch Facebook mit einem kleinen Seitenhieb auf die geforderten Provisionen mit.

In einer neuen Version der iOS-App von Facebook (App Store-Link) hatte der Konzern von Mark Zuckerberg geplant, einen Hinweis auf die von Apple geforderte 30 Prozent-Provision bei In-App-Käufen in der App einzubinden. Wie unter anderem das Magazin The Verge berichtet, war unter einem neuen Ticket-Feature, das in der App bezahlt werden konnte, die Information „Apple behält 30 Prozent dieses Einkaufs“ zu lesen. Apple wertete diesen Hinweis im Update als „irrelevante Information“, die Entwickler ihren Nutzern nicht zeigen sollten.

Mit dem neuen Feature sollten Facebook-Nutzer Ticket für Online-Events direkt in der App erstehen können. Apple beharrt darauf, dass Einkäufe von digitalen Inhalten über das App Store-Zahlungssystem abgewickelt werden müssen, und damit Apple selbst 30 Prozent Provision verdient. „Facebook hat Apple gebeten, auf diese Gebühr zu verzichten, damit alle Einnahmen an die Veranstalter gehen können“, berichtet The Verge. „Apple lehnte dies jedoch ab. Die Funktion ist jetzt verfügbar, jedoch ohne die Meldung über die 30-prozentige Provision von Apple.“

Apple verbot auch anderen Entwicklern Infos zu Zahlungswegen

Unter Android sollte der Hinweis von Facebook unter dem Zahlungs-Button „Facebook behält keine Gebühren von diesem Einkauf ein“ heißen, aber auch in der Version, die sich im Google Play Store laden lässt, taucht die Information nicht mehr auf. Facebook gab zu diesem Thema ein eigenes Statement gegenüber Reuters ab.

„Mehr denn je sollten wir jetzt die Möglichkeit haben, den Menschen zu helfen, zu verstehen, wohin das Geld, das sie für kleine Unternehmen vorgesehen haben, tatsächlich geht. Leider lehnte Apple unseren Transparenzhinweis zu ihrer 30-prozentigen Steuer ab, aber wir arbeiten immer noch daran, diese Informationen innerhalb der App-Erfahrung verfügbar zu machen.“

Schon in der Vergangenheit war Apple bezüglich entsprechender Zahlungshinweise in App Store-Apps hart vorgegangen: Auch Netflix, Kindle und Spotify durften keine Informationen verbreiten, dass die Zahlungen auch im Web ohne den Umweg über Apple möglich seien. Auch direkte Links zu alternativen Zahlungsoptionen waren nicht erlaubt. Warum Facebook nun auch einen öffentlichen Weg wählt, um auf diesen Umstand und die Provisionen im App Store aufmerksam zu machen, bleibt fraglich.

Screenshots: The Verge.