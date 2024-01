Akku-Staubsauger: Dreame Z10 Station mit erster Rabattaktion

Der neue Dreame Z10 Station, ein Akku-Staubsauger mit Absaugstation, wurde im Dezember 2023 enthüllt, von uns vor einer Woche getestet und kann jetzt erstmals günstiger erworben werden. Es gibt 14 Prozent Rabatt und ihr bezahlt nur 429 Euro statt 499 Euro. Wir fassen noch einmal kurz für euch zusammen, alle Details findet ihr im Test.

Optisch ist der Dreame Z10 Station einfach gehalten, wird aber mit viel Zubehör ausgeliefert. Ihr bekommt eine beleuchtete Hartdbodenwalze, eine Kombiwalze für glatte Böden und Teppiche, eine kleine motorisierte Bürste für Betten und Sofas sowie zwei Aufsätze mit Borsten. Der Zusammenbau geht schnell von der Hand und per Knopfdruck könnt ihr den Akku-Sauger starten. Dieser lässt sich gut über den Boden bewegen, etwas schade ist die Tatsache, dass nur die Kombibürste ein blaues Licht hat, mit dem man den Staub auf dem Boden besser sichtbar machen kann.

In der Station selbst ist ein Staubbeutel integriert. Nach der Arbeit wird der Staub aus dem Handsauger in die Station gesaugt. Der große Beutel muss demnach nicht so oft geleert werden und je nach Verschmutzung reicht die Kapazität für mehr als 90 Tage aus. Der Automatik-Modus ist für den Alltag oftmals ausreichend, saugt man immer auf höchster Stufe, kann man maximal 10 Minuten am Stück arbeiten.

Der Dreame Z10 Station macht einen guten Job. Optisch eher schlicht gehalten, ist die Suagkraft gut und das mitgelieferte Zubehör üppig. Das Zubehör kann in einem zusätzlichen Ständer untergebracht werden, der allerdings einfach nur daneben gestellt wird. Eine Integration in die Station wäre letztendlich noch schöner gewesen.

Am Ende bleibt halt die Frage: Soll es ein Akku-Staubsauger mit oder ohne Absaugstation sein. Für aktuell 429 Euro gibt es von Dreame einen tollen Sauger mit Station mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Wer auf eine Station verzichten und etwas weniger Geld ausgeben möchte, sollte sich den Dreame R20 ansehen – eines meiner „Besten Gadgets 2023„.