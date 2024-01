Alaska Airlines: iPhone übersteht offenbar Sturz aus einem Flugzeug

Am vergangenen Freitag ereignete sich auf einem Inlandsflug in den USA ein ungewöhnlicher wie gefährlicher Vorfall: Ein Teil einer Kabinenwand einer Boeing 737 der Alaska Airlines löste sich und stürzte ab. Ein Lehrer aus Portland, Oregon, entdeckte die Kabinentür mittlerweile in seinem Garten und benachrichtigte die US-Behörde für Transportsicherheit, NTSB, die sich des Falles annahm.

Die Maschine der Alaska Airlines mit der Flugnummer 1282 war zuvor in Portland gestartet und sollte nach Ontario in Kalifornien fliegen. Kurz nach dem Start gab es laut Aussagen der Passagiere einen lauten Knall, bei dem die Kabinenwand samt Fenster wegflog. Zum Glück sei der Platz direkt neben dem Fenster unbesetzt gewesen. Die insgesamt 171 Passagiere blieben unverletzt, die Maschine kehrte sofort um und legte 20 Minuten später in Portland eine Notlandung hin.

Nun gibt es aus Apple-Sicht ein weiteres Detail dieses Vorfalls: Wie im r/apple-Subreddit bei Reddit zu lesen ist, wurde nun auch ein iPhone mitsamt abgerissenem Ladeadapter am Straßenrand gefunden. Das Gerät verfügte noch über einen halbvollen Akku, befand sich im Flugmodus und zeigte eine Gepäckausgabe für den Alaska Airlines-Flug ASA1282 an. Offenbar überstand das iPhone einen Sturz aus rund 5.000 Metern Höhe aus dem betreffenden Flugzeug.

Der Account Seanathan Bates (@SeanSafyre) bei Twitter/X liefert entsprechende Fotos vom gefundenen iPhone sowie der Aufnahme des Fundes durch die US-Behörde NTSB. Laut letzterer sei dies bereits der zweite iPhone-Fund gewesen. Das iPhone war offensichtlich nicht mit einem Passcode geschützt und sowohl mit einer Display-Schutzfolie sowie mit einem Backcase versehen.