Alexa-Sprachfernbedienung Pro derzeit 7 Euro günstiger

Ende des vergangenen Jahres hat Amazon die Alexa-Sprachfernbedienung Pro auf den Markt gebracht. Die Fernbedienung ist mit nahezu allen Fire TV Modellen kompatibel, ganz egal ob mit einem Stick, Cube oder integrierten TV-Lösungen. Bisher gab es am Preis von 39,99 Euro nichts zu rütteln, aber sieht aktuell anders aus.

Derzeit bekommt ihr die Alexa-Sprachfernbedienung Pro (Amazon-Link) mit einem Rabatt von 18 Prozent, was umgerechnet immerhin 7 Euro entspricht. So sinkt der Preis von 39,99 Euro auf nur noch 32,99 Euro. Was ihr dafür bekommt, wollen wir euch noch kurz mit auf den Weg geben. Denn gegenüber der normalen Funktionsweise hat die Alexa-Sprachfernbedienung Pro noch ein paar Tricks auf Lager.

Da wären zum Beispiel die beleuchteten Tasten. Sobald man die Alexa-Sprachfernbedienung Pro in die Hand nimmt und es dunkel genug ist, leuchten die Tasten – und es wird zum Kinderspiel, direkt auf eine bestimmte Taste zu drücken.

Neben den vorbereiteten Tasten für Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music bietet die Alexa-Sprachfernbedienung Pro zwei frei belegbare Tasten. Mit diese könnt ihr nicht nur eine App eurer Wahl öffnen, sondern auch einen beliebigen Alexa-Befehl ausführen. Und hier sind die Möglichkeiten ja nahezu unbegrenzt, auch was die Steuerung des Smart Home angeht.

Falls ihr zu denjenigen Personen zählt, die gerne mal eine Fernbedienung verlieren, dürfte der Remote Finder ein praktisches Extra für euch sein. Wenn das koppelte Fire TV Gerät eingeschaltet oder im Alexa-fähigen Standby-Modus ist, reicht der Sprachbefehl „Alexa, finde meine Fernbedienung“ aus, um die Alexa-Sprachfernbedienung Pro fünf Minuten lang piepen zu lassen.