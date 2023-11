Perfekt fürs Auto und CarPlay: Spiralkabel mit USB-C

Auch wenn unser Skoda Octavia mit Wireless CarPlay ausgestattet ist und über eine Handyablage mit Qi-Ladefläche verfügt, schließen wir unsere iPhones zum Aufladen seit jeher mit einem Kabel an. Bisher haben wir dabei auf ein Spiralkabel mit Lightning-Anschluss gesetzt, das aufgrund der neuen iPhone-Generation jetzt in Rente geschickt wurde.

Nach kurzer Amazon-Suche bin ich auf ein No-Name-Kabel für 11,95 Euro (Amazon-Link) gestoßen, das ich mir letzte Woche einfach mal bestellt und direkt ins Auto verfrachtet habe. Im Prinzip können wir diesen Artikel damit auch beenden, denn viel mehr spannende Details gibt es im Prinzip nicht zu berichten.

Okay, ein paar Dinge habe ich dann aber doch. Das Kabel ist laut Hersteller-Angaben für bis zu 60 Watt Leistung ausgelegt, was für das iPhone natürlich mehr als ausreichend ist. Mein iPhone 15 Pro lädt im Auto mit rund 20 Watt, was natürlich bedeutend schneller ist als das Qi-Charging mit nur 7,5 Watt. Wobei die Sache auch eher daran scheitert, dass immer irgendwelche anderen Sachen in der Ablage liegen und den drahtlosen Ladevorgang verhindern.

USB-C-Spiralkabel kann problemlos auf 70 Zentimeter gestreckt werden

Auch die Bauform möchte ich so nicht mehr missen. Das Spiralkabel ist im aufgerollten Zustand inklusive der Enden rund 40 Zentimeter lang und stört so nicht. Offiziell angegeben ist eine maximale Länge von 90 Zentimetern, wobei das wirklich etwas utopisch ist. Eingestickt im iPhone kann ich es aber ohne großen Kraftaufwand auf eine Länge von 60 bis 70 Zentimetern ziehen. Das ist absolut ausreichend, um das iPhone beispielsweise auf dem Beifahrersitz in die Hand zu nehmen und bedienen zu können.

Solltet ihr ein längeres Spiralkabel mit USB-C suchen, findet ihr auf der gleichen Produktseite auch eine doppelt so lange Variante. In diesem Fall bezahlt ihr für das Ladekabel mit 14,95 Euro etwas mehr. Falls ihr ein USB-C-Kabel fürs Auto sucht, beispielsweise für die kabelgebundene Nutzung von CarPlay, dann hat dieses Modell meinen Segen.