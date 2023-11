Bluetti AC2A und AC70: Zwei neue kompakte Powerstations vorgestellt

Wenn es eine Produktkategorie gibt, die den Tech-Markt in den letzten zwei bis drei Jahren überschwemmt hat, dann sind es mobile Powerstations bzw. Kraftwerke für zuhause. Neben den bekannten Herstellern von Jackery, EcoFlow oder Ugreen ist auch Bluetti am Markt vertreten – und hat jetzt zwei kompakte Neuerscheinungen präsentiert: Die Bluetti AC2A und AC70 Powerstations.

Das Bluetti AC2A-Kraftwerk ist lediglich so groß wie ein Toaster und bietet eine AC-Leistung von 300 Watt mit bis zu 600 Watt Spitzenleistung. Das kompakte Design mit einem Gewicht von nur 3,6 Kilogramm passt in einen Rucksack und verfügt über einen integrierten Griff, so dass man das Gerät problemlos überallhin mitnehmen kann. Das AC2A-Kraftwerk hat eine Kapazität von 204 Wh und verfügt über sechs Anschlüsse, darunter zwei 120V (5A) AC-Steckdosen, einen 100W USB-C-High Speed-Anschluss, zwei USB-A-Ports und einen 12V DC-Anschluss.

Um die Bluetti AC2A mit Strom zu versorgen, kann man die Powerstation über eine Steckdose mit einer Leistung von 270W aufladen, was in rund 1,4 Stunden erledigt ist. Ebenfalls verfügbar ist eine 200W-Solarladeoption, die die AC2A in nur 1,5 Stunden auflädt und eine mobile Stromversorgung unterwegs garantiert. Zudem weist die Bluetti AC2A mit nur 7,5W den niedrigsten Leerlaufverlust des Unternehmens auf, was ihn zu einem sehr energieeffizienten tragbaren Generator macht. Die neuen integrierten LiFePO4-Akkus bieten eine längere Lebensdauer von über 3.000 Ladezyklen.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist das AC2A-Kraftwerk leichter, stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn es voll geladen ist, und lässt sich sofort aktivieren, sobald es an eine Stromquelle angeschlossen wird. Weitere Merkmale sind ein flüsterleiser Betrieb, eine App-Steuerung und eine Garantie von fünf Jahren. Im EU-Store von Bluetti ist die AC2A-Powerstation noch nicht gelistet, auf der US-Website des Herstellers kann die Neuerscheinung für 179 USD (ca. 167 Euro) bereits bestellt werden. Es ist denkbar, dass auch die EU-Preise ähnlich aussehen werden. Ein Kit mit 200W-Solarpanel ist in den USA für 628 USD (ca. 585 Euro) zu haben.

Bluetti AC70: Über Steckdose in nur 1,5 Stunden voll geladen

Die AC70 ist eine Steigerung der 204 Wh-Kapazität der AC2A und bleibt mit ihrem eingebauten Griff tragbar, bietet aber mit einer Kapazität von 768 Wh fast das Vierfache an Akkukapazität. Damit ist man von Notfallsituationen bis hin zu Autoreisen, Camping und mehr gerüstet. Die Bluetti AC70 liefert eine Dauerleistung von 1.000 Watt und eine Spitzenleistung von 2.000 Watt, so dass Geräte wie kleine Elektrowerkzeuge, Mini-Wasserkocher, Haartrockner, Kühlschränke und andere Geräte mit Strom versorgt werden können. An Anschlüssen bietet die AC70 zwei 120V-Steckdosen (8,33 A), zwei 100W-USB-C-Anschlüsse, zwei USB-A-Anschlüsse und einen 12V-Gleichstromanschluss.

Der AC70 ist eines der schnellsten Kraftwerke von Bluetti mit der Fähigkeit, in nur 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent zu kommen, wobei eine volle Ladung nur 1,5 Stunden über eine Steckdose dauert. Solarladungen mit bis zu 500 Watt werden ebenfalls unterstützt, wodurch die AC70 in nur 2 Stunden voll aufgeladen werden kann.

Die AC70-Powerstation übertrifft das Vorgängermodell bei weitem und bietet eine schnellere Aufladung, ohne dass ein sperriges Netzteil benötigt wird, sowie die Fähigkeit, als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zu arbeiten, die innerhalb von 20 Millisekunden umschalten kann. Wie der AC2A ist der AC70 flüsterleise, kann mit der Bluetti-App überwacht und gesteuert werden, verfügt über eine erweiterte 5-Jahres-Garantie und verwendet die neuen, langlebigeren LiFePO4-Akkus für über 3.000 Ladezyklen.

Auch die Bluetti AC70 ist bisher noch nicht im EU-Shop des Herstellers aufgeschlagen, findet sich aber schon auf der US-Website zum Preis von 499 USD (ca. 465 Euro). Ein Set inklusive 350W-Solarpanel ist dort für 1.248 USD (ca. 1.163 Euro) zu haben.

Zum Nachlesen