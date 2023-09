Bluetti AC180 im Test: Powerstation bietet auch kabelloses Laden für iPhones

Wenn ihr euch für Powerstations interessiert, seid ihr sicherlich auch schon einmal über den Namen Bluetti gestolpert. Bisher war Bluetti bei uns im Blog nicht existent, das wollen wir jetzt aber nachholen, denn Bluetti hat ein großes Portfolio an Powerstations, Solarmodulen und mehr. Starten möchte ich mit einem Test zur Bluetti AC180 Powerstation (Amazon-Link), die erst seit wenigen Monaten auf dem Markt ist.

Die Bluetti AC180 Powerstation bietet eine Kapazität von 1152 Wattstunden, 1800 Watt AC-Ausgangsleistung und bis zu 9 Anschlussmöglichkeiten. Die Station setzt auf moderne Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, auch LiFePO4 genannt, die eine längere Lebensdauer bieten, im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen Batterien aber etwas schwerer sind. Die Bluetti AC180 bringt 16 Kilogramm auf die Waage, mit den zwei Griffen lässt sich die Station bewegen, was auch einhändig möglich ist..

Im Vergleich zu anderen Anbietern ist die Bluetti AC180 höher statt breiter gebaut. Die genauen Abmessungen betragen 34 x 24,7 x 31,7 Zentimeter und auf der Front sind alle wichtigen Anschlüsse erreichbar. Die zwei Steckdosen liefern 2x 230 Volt mit insgesamt 1800 Watt, wobei eine Spitzenleitung von 2700 Watt ermöglicht wird. Für den schnellen Anschluss von Kleingeräten bieten sich die vier USB-A und sowie der USB-C Port an. USB-A liefert 15 Watt, am USB-C Anschluss gibt es starke 100 Watt. Hier hätte ich mir mehr USB-C Anschlüsse gewünscht, USB-A ist dann doch etwas veraltet. Hinzu kommt ein 12V DC-Anschluss, auch als Zigarettenanzünderanschluss bekannt.

Als besonders praktisch erweist sich die Qi-Ladefläche auf der Oberseite. Hier könnt ihr jedes Qi-kompatible Smartphone ablegen und mit bis zu 15 Watt aufladen. Das iPhone wird mit 7,5 Watt aufgeladen, andere Smartphones hingegen schneller. Da ist Apple ja ein wenig eigen.

Aufladen am Netz oder per Solar

Per Stromkabel könnt ihr den Akku der Station innerhalb von 1,8 Stunden voll aufladen. Von 0 auf 80 Prozent kommt ihr schon nach 45 Minuten, wenn ihr das Turboladen mit 1440 Watt Eingansleistung aktiviert. Wer mehr Zeit hat, kann natürlich auch langsamer laden.

Die Bluetti AC180 kann aber auch per Sonnenenergie und Solarmpdul aufgeladen werden. Ein Modul aus dem Hause Bluetti konnte ich noch nicht testen, da aber ein DC-Anschluss zum Einsatz kommt, habe ich einfach mein Jackery-Solarmodul verwendet – funktioniert ohne Probleme. Bluetti bietet die Powerstation auch im Kit an, unter anderem mit einem 120 Watt, 200 Watt oder 350 Watt Solarmodul.

Mit der Bluetti App fernsteuern und Daten abrufen

Die Powerstation kann per Bluetooth mit der Bluetti App (App Store-Link) verbunden werden und liefert dann Daten in Echtzeit. Ihr könnt genau sehen, wie viel Watt über das Netz oder über das Solarmodul bezogen werden. Ebenso wird der Output gelistet, wenn Geräte angeschlossen sind. Über die App lassen sich alle Ports fernsteuern, natürlich könnt ihr diese auch über die Knöpfe an der Station selbst bedienen.

Nur 45 dB im Ruhemodus

Wenn ihr die Powerstation mit den maximalen 1440 Watt aufladet, wird der Lüfter deutlich zu hören sein. Bei einem Eingang von nur 260 Watt erzeugt die Station jedoch nur einen Geräuschpegel von 45 dB, das ist weniger als ein Gespräch. Dann dauert der Ladevorgang natürlich länger. Gleiches gilt auch umgekehrt: Wird zum Beispiel ein Fön oder Wasserkocher angeschlossen, springt der Lüfter sofort an, wird ein Smartphone oder Tablet geladen, hört man diesen gar nicht. Gut: Ihr könnt den maximalen Input einstellen und so die Geräuschkulisse stets im Griff haben.

Die Bluetti AC180 Powerstation ist sehr gut verarbeitet, bietet ausreichend Anschlüsse und kann sogar ein Smartphone kabellos aufladen. Der Input via Solar ist natürlich empfehlenswert, da man hier kostenlosen Strom durch die Sonne erzeugt und die Akkus wieder auflädt. Leider bieten die Ports keine Abdeckung, im normalen Alltag sollte das kein Problem sein, auf einer Baustelle mit viel Schmutz und Staub würde ich die Station dann eher nicht nutzen.

Einsatzzwecke solcher Stationen

Wo eine Powerstation eingesetzt wird, ist abhängig von den Gegebenheiten und eurem Nutzungsverhalten. Im Camping-Van, Outdoor, bei euch Zuhause, unterwegs, alles ist möglich. Ich saniere aktuell mein zukünftiges Eigenheim und habe dort nur begrenzt Strom und nutze Powerstations für einen Staubsauger, für Lampen, für iPhone, iPad, MacBook und mehr. Die Möglichkeit, eine starke Stromquelle immer zur Hand zu haben, finde ich großartig.

Fazit

Die Bluetti AC180 ist eine moderne Powerstation mit 1152 Wh, LifePO4 Akkus, 1800 Watt (bis zu 2700 Watt Spitze möglich), AC-Ausgänge, USB-A, USB-C und 12V Port. Das Aufladen kann über das Netz und via Solarmodul erfolgen. Die Powerstation Bluetti AC180 kostet 1199 Euro, über Amazon könnt ihr für 1099 Euro zugreifen. Zusammen mit dem 120 Watt Solarmodul zahlt ihr bei Amazon mit dem aktuellen Coupon nur 1368 Euro statt 1610 Euro.

