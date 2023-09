MacBook: Günstiges Modell als Chromebook-Konkurrenz für 2024 geplant?

Apple entwickelt eine preisgünstige MacBook-Serie, die mit Chromebook-Modellen im Bildungsbereich konkurrieren soll und bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen könnte. So heißt es in einem neuen Bericht von DigiTimes aus Taiwan.

Den Quellen von DigiTimes zufolge wird Apple die neue Produktlinie auf den Markt bringen, um sie von den bestehenden MacBook Air- und Pro-Linien des Unternehmens zu unterscheiden. Das Modell soll weiterhin über ein Metallgehäuse verfügen, aber aus „anderen Materialien“ bestehen. Zudem sollen die Kosten für die mechanischen Komponenten niedriger sein, so der Bericht.

Der Zeitrahmen für die Markteinführung der angeblichen neuen MacBook-Serie scheint auf einem Mangel an entsprechenden Aktivitäten bei großen Apple-Zulieferern wie Quanta Computer und Foxconn zu beruhen. Dies würde eine Markteinführung in der ersten Hälfte des nächsten Jahres unwahrscheinlich machen.

Chromebooks mit steigenden Verkaufszahlen während der Pandemie

Laut DigiTimes Research wurden 2019 mehr als 13,9 Millionen Chromebooks ausgeliefert. In den Jahren 2020 und 2021 stiegen die Verkaufzahlen auf mehr als 30,4 Millionen bzw. 33,5 Millionen Exemplare an, was die Beliebtheit von Googles kostengünstigen Laptops im Bildungssektor vor allem während der Coronavirus-Pandemie unterstreicht.

Die Auslieferungen von Chromebooks sollen sich zwar seit dem Ende der Lockdowns verlangsamt haben, aber der Umfang ist immer noch größer als vor der Pandemie. Die Zahl der Bildungseinrichtungen, die in den letzten Jahren Chromebooks eingeführt haben, soll ebenfalls rapide gestiegen sein – vor allem im Vergleich zu Apples iPads, deren Absatz auf dem Bildungsmarkt hinterherhinkt.

Da der Bericht von DigiTimes das erste Gerücht zum Thema eines preisgünstigen Einstiegsmodells noch unterhalb der MacBook Air- und MacBook Pro-Modelle ist, ist die Information wie immer mit Vorsicht zu genießen, bis es auch Bestätigungen aus anderen Quellen gibt.

Wäre ein preisgünstigeres MacBook-Einstiegsmodell eine Option für euch? Wenn ja, wie sollte das Gerät ausgestattet sein? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.